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過境夏威夷 賴總統與裴洛西通話20分鐘

聯合報／ 特派記者周佑政／檀香山即時報導
美國聯邦眾議院前議長裴洛西今年8月在民主黨全國代表大會發表談話。路透
美國聯邦眾議院前議長裴洛西今年8月在民主黨全國代表大會發表談話。路透

賴清德總統出訪過境夏威夷的第二天上午，與美國眾議院前議長裴洛西等美方「老朋友」通話。總統府發言人郭雅慧表示，裴洛西提及，台灣在美國國會享有跨黨派的支持，她也認為，在印太區域如果沒有台灣，對區域安全與全球經濟會帶來難以想像的後果。

賴總統在夏威夷當地時間1日上午，並未安排公開行程。郭雅慧表示，基於歷任總統過境慣例，賴總統當地時間1日上午，透過視訊或電話方式，跟美國幾位跨黨派的「老朋友」會談，其中一位是裴洛西，「這些跨黨派的朋友都表達對台灣一致的支持」。

郭雅慧轉述，裴洛西在通話中表示，歡迎賴總統造訪美國，也再次恭賀他勝選，並預祝賴總統此行到馬紹爾等三個太平洋友邦，會再過境關島，一切都能順利，她希望下次有機會跟國會同事，跟賴總統互動。

雙方也談到台美雙重課稅，裴洛西提及，台灣在美國國會享有跨黨派的支持，她也了解，要解決台美避免雙重課稅的重要性，她希望祝台灣趕快完成立法。

郭雅慧表示，談及台灣重要性，裴洛西讚揚台灣人民非常有勇氣，尤其是對自由民主的承諾，以及經濟發展的成功；裴洛西認為，在印太區域若沒有台灣，對區域安全與全球經濟會帶來難以想像的後果。

裴洛西也提到，支持台灣參與國際組織，她曾向世界衛生組織（ＷＨＯ）洽提，未來也會持續幫助台灣在各式國際組織上的參與。

裴洛西也提及，她到台灣的印象，80年代就曾到過台灣，從那時起就對台灣有很多好印象，也提及對於台灣的環境以及目前台灣在半導體供應鏈的角色，她感到驕傲。

郭雅慧表示，賴總統與裴洛西也針對半導體、ＡＩ產業以及中國對台軍事威脅，交換意見，這次兩人的通話大約20分鐘。

美國 裴洛西

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