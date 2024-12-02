賴總統出訪 國安體系預告「利劍2024C」軍演目前尚未發生

賴清德總統於11月30日出訪，展開「繁榮南島、智慧永續」之旅，12月1日（當地時間30日）在美國檀香山發表講話。行前我方國安體系官員，就透過外媒釋放消息，表示中共可能繼今年的兩波「利劍2024」軍演後，再度針對賴總統出訪舉行「利劍2024C」。不過到該消息見報，到總統出訪第三天，目前台海當面的共軍活動，最多僅限於每月固定2~4次的「聯合戰備警巡」，尚未出現更大規模的操演。

依據國軍每天發布的過去24小時中共軍情動態：從12月1日至2日早晨6時，共偵獲共機出海15架次、飛越海峽中線或延伸線11架次，台灣周邊有共艦7艘次、公務船2艘次。11月30日至12月1日晨6時，即賴總統專機起飛的時段，當天美國政府並宣布一批軍售，此日共軍活動規模反而較低：偵獲共機9架次、飛越中線3架次；共艦7艘次、公務船1艘次。29日至30日6時，共偵獲共機18架次、越線7架次；共艦7艘次、公務船1艘次；空飄氣球1個。

28日至29日6時，共偵獲33架次、越線21架次；共艦8艘次，氣球1個。28日晚間2040時，國防部提前宣布：共軍於晚間1820起，發動聯合戰備警巡，共偵偵獲殲-16、空警-500與無人機等各型機計19架次出海活動，其中15架次逾越中線及延伸線。這是共軍11月在台海舉行的第三次聯合戰備警巡，前兩次分別為2日、12日。

賴總統預計於12月6日飛回台灣，當天共軍活動是否有變化，是觀察重點。