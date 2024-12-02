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賴清德抵夏威夷AIT登機歡迎是最高禮遇？藍營批胡扯

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九（右）出訪過境美國時，時任美國在台協會主席薄瑞光（左）上機歡迎。中央社
前總統馬英九（右）出訪過境美國時，時任美國在台協會主席薄瑞光（左）上機歡迎。中央社

賴清德總統出訪過境夏威夷，夏威夷州長與檀香山市長在旁接機，媒體報導涉外人士說「這是美方首度在機邊接機，歡迎我國元首，不同於過去在航廈接機，這是歷年最高禮遇規格。」國民黨海外部主任陳以信質疑，根本就是胡扯。

陳以信指出，他擔任總統府發言人時曾陪前總統馬英九過境美國兩次，2015年7月的久揚之旅過境波士頓，飛機一落地，美國在台協會（AIT）主席薄瑞光親自上飛機，兩位美國聯邦眾議員就在機梯旁守候歡迎，之後隨團人員直接上車揚長而去，哪有經過什麼航廈與通關？

陳以信說，隔年3月的久安之旅過境舊金山，接機模式完全相同，都是AIT主席親自上機歡迎，數位聯邦級與地方級政要在機梯旁歡迎，隨團人員直接上車離開，連航廈都沒進去過。

陳以信也說，只是當時馬總統不會刻意吹捧美方禮遇，不像民進黨政府的涉外人士總愛自吹自擂，過去幾年過境美國都在航廈接機，反是讓台灣吃了委屈而不敢張揚。這位涉外人士為了吹捧台美關係，竟不惜公開對國人扯謊。

美國在台協會 陳以信 馬英九

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