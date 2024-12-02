出訪過境夏威夷 賴總統：戰爭沒贏家

賴清德總統上任後首度出訪，台灣時間一日在夏威夷參與僑宴，與會的美國在台協會（ＡＩＴ）執行理事藍鶯在僑宴歡迎賴總統出訪時過境美國，她重申美國一個中國政策，鼓勵各國擴大與台灣的往來。

藍鶯登機歡迎 州長接機

賴總統前天啟程展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，訪問我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉，去程過境夏威夷，返程過境關島。

針對賴總統出訪過境美國，大陸外交部昨天回應，堅決反對任何形式的美台官方往來，對美方安排賴清德過境嚴厲譴責，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

當地時間十一月卅日上午賴總統抵達夏威夷，藍鶯登機歡迎賴總統，夏威夷州長格林、檀香山市長布蘭吉帝及警察局長羅根皆於機梯旁接機。府方稱接機規格突破。

美海軍紀念館 賴贈花圈

賴總統下午前往夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館參訪，默哀、致敬花圈與獻花；致敬的花圈上署名President Lai Ching-te, Republic of China（Taiwan），即中華民國（台灣）總統賴清德。賴總統署名方式與二○一七年時任總統蔡英文訪問亞利桑納號戰艦紀念館時相同。

卅日晚間僑宴，賴總統以中英台三聲道致詞，他提及參訪亞利桑納號戰艦紀念館，提醒了確保和平的重要性，「和平無價，戰爭沒有贏家」，大家必須共同努力，攜手防止戰爭的發生。

這場夏威夷僑宴約有三百位僑胞參與，美方有藍鶯、ＡＩＴ前主席莫健夫婦、夏威夷州副州長路克、聯邦眾議員凱斯夫婦、十七位夏州參眾議員等人與會。

美參眾議員 贈國旗州旗

藍鶯陪同賴總統進行一整天行程，她在僑宴上再次歡迎賴總統過境夏威夷，重申美國的一個中國政策，並鼓勵所有國家擴大與台灣的往來，因為台灣與全球的關係是互利互惠的，為台灣合作夥伴的人民創造巨大福祉。

正在休育嬰假的ＡＩＴ主席羅森柏格透過錄影方式表示，很榮幸歡迎「我的朋友賴清德總統」，並表示很抱歉無法與賴總統見面。

她預祝賴總統在檀香山過境收穫豐富，也相信這將進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係。

在場的夏州參眾議員致贈美國國旗及夏威夷州旗給賴總統，收到禮物的賴總統說，相當有意義，它代表台灣跟美國這兩個長期盟友堅若磐石的情誼，也奠定未來進一步的合作。

賴總統感謝僑胞不遠千里來此相聚，「我們都是Team Taiwan，台灣尚勇」。