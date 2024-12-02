觀察站／賴總統向美傳遞 「不會有意外」

賴清德總統首次出訪太平洋友邦，我國安團隊評估中共近期可能發動軍演，因此國安會高層並未隨行，與副總統蕭美琴共同「顧家」，在國內因應陸方可能的軍演及全盤掌握區域情勢；而賴總統參訪夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館，致敬花圈署名「中華民國（台灣）總統」，除了「蔡規賴隨」，更是向美方傳遞不會有「意外」的再保證。

前總統蔡英文過去出訪，國安會秘書長或副秘書長多會同行。二○一六年就任總統後首度出訪，訪問巴拿馬、巴拉圭，時任國安會秘書長吳釗燮隨團；二○一九年訪問拉丁美洲友邦，時任國安會秘書長李大維也隨行；國安會高層陪同總統出訪慣例在二○二三年蔡英文出訪瓜地馬拉與貝里斯才打破。

賴總統訪團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、原民會主委曾智勇、衛福部次長林靜儀及總統府發言人郭雅慧。

國安人士表示，過去元首出訪，國安會秘書長或官員確實都會隨行，蔡政府執政後，台美關係穩定進展，雙方溝通互動愈來愈密切，總統出訪或過境前，我國安與外交團隊就已與邦交國及美方充分溝通並準備完整，因此到了蔡政府執政尾聲，國安高層就不再陪同出訪，而是留在國內「顧家」。

國安人士指出，總統出訪期間，陸方經常有許多「小動作」；國安團隊在國內掌握相關情勢，也逐漸成為民進黨政府的既定機制。賴政府即延續蔡政府相關機制。

國安人士表示，這次賴總統出訪太平洋友邦，我方事前就掌握中共可能「有反應」，不排除將在南海或東海進行的軍事行動，重新命名為「聯合利劍-2024C」。據了解，賴總統在出訪期間，也隨時與在國內的蕭美琴及國安會秘書長吳釗燮等國安團隊保持密切聯繫，因應陸方可能的「滋擾」，並掌握區域情勢。