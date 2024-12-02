致敬花圈署名 「蔡規賴隨」

賴清德總統出訪友邦，過境夏威夷時前往美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館，致敬花圈上署名「中華民國（台灣）總統賴清德」，其實是「蔡規賴隨」；前總統蔡英文二○一七年造訪同一地點致敬花圈也署名「中華民國（台灣）總統蔡英文」。

蔡英文二○一六年就任總統後首次出訪，當年六月「英翔專案」參觀巴拿馬運河時，在留言簿上署名「President of Taiwan （ROC）」，當時在朝野間引發「台灣（中華民國）總統」的議論，並被藍營質疑「 矮化國格」。

亞利桑納號戰艦紀念館坐落於夏威夷珍珠港中，是「珍珠港國家紀念館」四大展區之一。一九四一年十二月七日，日本帝國海軍突襲珍珠港，直接導致美國加入二戰；亞利桑納號戰艦在珍珠港事件中遭日軍擊沉，造成一一七七名將士陣亡，逾九百具遺體迄今仍長眠在該艦殘骸中。為紀念陣亡將士，一九五八年時任美國總統艾森豪授權在該艦殘骸正上方建成一座紀念館。

賴清德總統出訪過境夏威夷，前往夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館致敬，花圈署名「中華民國（台灣）總統賴清德」。記者周佑政／攝影

府方人士說，賴清德這次參訪亞利桑納號戰艦紀念館就是希望憑弔歷史，省思和平得來不易，也凸顯台灣作為南島世界一分子，面對區域複雜政治情勢，需要貢獻力量共同維持印太地區的和平、穩定，共同抵抗威權主義擴張。

國民黨籍前總統馬英九二○○九年訪問中美洲過境夏威夷也曾赴珍珠港，但馬英九參訪密蘇里艦，該艦是二戰末期日本簽署投降文件的所在地。馬當時還酸台獨人士說：「應該請獨派朋友來看一下，這個假不了。」