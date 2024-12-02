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藍鶯接機 賴總統感謝美軍售

聯合報／ 特派記者周佑政／檀香山報導
賴清德總統（左）「繁榮南島 智慧永續」之旅，首站過境美國夏威夷，專機抵達檀香山國際機場後，由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（右）登機歡迎賴總統。圖／總統府提供
賴清德總統（左）「繁榮南島 智慧永續」之旅，首站過境美國夏威夷，專機抵達檀香山國際機場後，由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（右）登機歡迎賴總統。圖／總統府提供

賴清德總統出訪過境夏威夷，ＡＩＴ執行理事藍鶯登機歡迎，並陪同賴過境的首日行程。當地時間十一月卅日上午，賴總統與藍鶯閉門談話，賴提了三個想法，藍鶯則表示美國跨黨派支持台灣是美國的共識。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統除了感謝藍鶯接機、長期對台灣支持，傳遞三個想法。首先是安全方面，感謝拜登政府宣布對台第十八度軍售，並且以外國軍事融資（ＦＭＦ）、總統提用權（ＰＤＡ）等多元形式，協助台灣加速提升國防力量。

第二，經濟互動合作，台美已簽訂廿一世紀貿易倡議首批協議，對兩國經貿發展與產業合作有很大助益，接下來期待避免雙重課稅協定（ＡＤＴＡ）也盡快有具體進展。第三，感謝美國對印太區域和平穩定貢獻良多，美日韓、美日非三邊合作有顯著進展，美方創設的澳英美三方安全夥伴關係，對台灣、對台海與區域安全有莫大幫助。

郭雅慧轉述，賴總統表達三個想法後，藍鶯表示很高興台灣注意到台美這些密切互動，美國跨黨派支持台灣是美國的共識；藍鶯還說，好像跟賴總統「share the same talking point（拿了同一份談參）」，引發現場一陣大笑。

賴清德在夏威夷時間十二月一日將前往夏威夷智庫「東西中心」（ＥＷＣ）政策座談，並以全英文發表八分鐘閉門演說，主題為「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」。

台海 夏威夷 拜登 總統府發言人 美國 賴清德

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