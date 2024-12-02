中國反對賴總統過境美國 外交部：行使主權正當權利

中央社／ 台北1日電

總統賴清德出訪首站過境夏威夷，中國外交部今天以不具名發言人名義表示反對，並向美方提出嚴正交涉。外交部指出，賴總統依慣例過境美國，均屬主權國家正當權利的行使。

總統賴清德昨天搭乘華航專機展開「繁榮南島．智慧永續」之旅訪問南太平洋3友邦，於當地時間11月30日清晨7時30分（台灣時間12月1日1時30分）飛抵夏威夷過境。

中國外交部發言人1日透過官網發文宣稱，中方對美方安排賴清德過境予以嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、理由竄美。

對此，外交部晚間發布新聞稿強調，中華民國是主權國家，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天。賴總統出訪南太平洋邦交國鞏固邦誼，依慣例過境美國，均屬主權國家正當權利的行使。

外交部重申，賴總統出訪過境安排均有長期慣例，美方循例依據「安全、尊嚴、便利、舒適」原則提供各項協助，外交部感謝美國的協助，此也彰顯台美關係當前緊密友好的最佳狀態。

外交部再度聲明，若中國針對中華民國總統正常出訪有任何過激反應，將是中國破壞區域和平穩定的不當行為，也將遭國際社會譴責。

中華民國台灣 出訪 外交部

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