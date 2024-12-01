賴總統出訪過境島鏈要衝 學者：傳達台灣連結印太友盟

總統賴清德出訪安排過境夏威夷、關島，均屬島鏈要衝。學者分析，此舉傳達台灣主權連結美國同盟，具地緣政治共同安全目標，而美軍3艘航艦部署印太，目的是嚇阻中國，不要在美國總統交接期，採取不必要挑釁舉動。

總統賴清德昨天搭乘專機率團訪問南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，期間過境夏威夷及關島。台灣位處第一島鏈，關島、帛琉群島在第二島鏈，夏威夷屬第三島鏈，均是圍堵中國擴張的重要防線，賴總統此行所傳達的印太戰略意涵，備受關注。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，總統府說明賴總統此次出訪有3大目標，分別是回應友邦元首邀請、強化戰略民主同盟、協助島嶼國家應對氣候變遷，且行程鏈結第一至三島鏈，彰顯中華民國台灣主權連結美國、日本、澳洲及相關國家，具有地緣政治上的共同安全戰略目標，並抵銷中國「一帶一路」倡議在南太的影響力。

蘇紫雲說明，第一島鏈是圍堵中國擴張的第一線，且此重要地域占全球海運經濟量26%，也影響日本92%、韓國65%的能源運輸，因此戰略意義格外重要，台灣更是第一島鏈核心中的核心。

蘇紫雲指出，第二島鏈概念若擴大從「島國分布」角度看，可發現許多島國多位於北半球、南半球交接處，而中國已在索羅門興建港口，在吉里巴斯建立衛星站以深化太空戰力；因此，第二島鏈將成為穩固第一島鏈的支柱，並阻止中國「全球擴張」，防衛第二島鏈的目的除了有利於美國，也能與其盟友分享共同利益。

至於國安人士示警，中國可能藉賴總統出訪為名，對台實施軍事演習。根據公開資料，目前位於印太區域的美軍航艦打擊群，包括華盛頓號（George Washington CVN 73）在日本橫須賀，林肯號（Abraham Lincoln CVN 72）在南海，卡爾文森號（Carl Vinson CVN 70）則在太平洋，形成「台灣北方、南方及東方均有航艦」態勢。

中華戰略前瞻協會研究員兼秘書長揭仲分析，中共會視賴總統出訪期間的言論、美方接待方式，及美方與賴總統互動的情形，尤其是否會有出乎意料的美方人士，來預備不同方案進而決定實施何種程度軍演。

關於北京的相關舉措是想為美國總統當選人川普「先訂規矩」說法，揭仲認為，此舉可能性低，目前仍是拜登政府，且以川普風格看，更不吃中國這套，因此中國若想「訂規矩」，效果恐會適得其反。

至於美軍航艦的部署，揭仲指出，美方會在西太平洋部署一個打擊群（目前為華盛頓號）進行長期巡弋，卡爾文森號進入西太平洋應是要接替林肯號；面對美國處於政權交接期，美方確實可能藉調動、拉長航艦在西太平洋的部署時間，嚇阻中國的軍事挑釁行動，並避免中國在台海出現過激行為。