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與AIT執行理事藍鶯閉門會 賴總統感謝拜登政府第18度對台軍售

中央社／ 檀香山30日電
總統賴清德（右）首次出訪友邦，過境美國夏威夷，當地時間11月30日與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）（左）會談，會後賴總統致贈台灣造型的珍珠奶茶抱枕。（總統府提供）中央社
總統賴清德（右）首次出訪友邦，過境美國夏威夷，當地時間11月30日與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）（左）會談，會後賴總統致贈台灣造型的珍珠奶茶抱枕。（總統府提供）中央社

總統賴清德美國在台協會AIT）執行理事藍鶯舉行閉門談話，總統府發言人郭雅慧今天晚間轉述，總統感謝美國政府推動台美關係的長足進步，並感謝拜登政府第18度對台軍售，以多元形式協助台灣加速提升國防力量。

賴總統率訪團過境夏威夷預計停留兩個晚上，郭雅慧晚間轉述，賴總統今天上午與藍鶯（Ingrid Larson）舉行閉門談話，總統感謝藍鶯接機，以及美方對台灣的長期支持，並推動台美關係的長足進步。

郭雅慧說，總統在談話時感謝美方3個方面的對台支持，第一是安全方面，感謝拜登政府第18度對台軍售，並以外國軍事融資（FMF）、總統提用權（PDA）等多元形式，協助台灣加速提升國防力量。

第二是感謝在經濟方面的互動合作。總統指出，台美雙方已簽訂21世紀貿易倡議的首批協議，對兩國經貿發展與產業合作都有非常大的助益，也期待在避免雙重課稅協定（ADTA）能盡快有比較具體進展。

最後是感謝美國對印太地區和平穩定貢獻良多。總統表示，在美國的努力下，美日韓、美日菲等三邊合作有顯著的進展，美方也創設澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），這對台灣、對台海與對區域安全都有莫大幫助。

郭雅慧透露，當賴總統表達這3方面謝意時，藍鶯也接話指出，很高興台灣有注意到台美間這些密切的互動，不分黨派、跨黨派支持台灣亦是美國共識；藍鶯還說，她很驚訝是否跟賴總統拿到同一份談話資料，兩人的理念竟如此一致。

郭雅慧說，賴總統贈送藍鶯珍珠奶茶抱枕，並比照台灣彌月習俗準備了金湯匙，請藍鶯轉交給正在休育嬰假的AIT理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）。

此外，同樣是醫師出身的夏威夷州長葛林（JoshGreen）從上午接機開始，就陪同賴總統進行多項參訪行程。郭雅慧透露，兩人都好奇為何棄醫從政，在各自說明心路轉折後，還高呼amazing。

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