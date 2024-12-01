快訊

又1退役運動員擦邊？陸「泳壇女神」穿泳衣太性感遭批 本人傻眼回應了

影／體驗棒球打擊兩度揮空 奧運金牌馬龍靦腆：錯誤示範

賴總統過境夏威夷 將赴「東西中心」8分鐘全英文演說

聯合報／ 特派記者周佑政／檀香山即時報導
賴清德總統過境夏威夷第二天行程出爐，當地時間12月1日下午，賴總統將前往夏威夷智庫東西中心（EWC）以全英文發表全長約8分鐘的閉門演說，主題為「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」。聯合報系資料照
賴清德總統過境夏威夷第二天行程出爐，當地時間12月1日下午，賴總統將前往夏威夷智庫東西中心（EWC）以全英文發表全長約8分鐘的閉門演說，主題為「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」。聯合報系資料照

賴清德總統首度出訪，過境夏威夷第二天行程出爐，當地時間12月1日下午，將前往夏威夷智庫東西中心（EWC）政策座談，並以全英文發表全長約8分鐘的演說，主題為「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」。

總統府發言人郭雅慧表示，當地時間12月1日下午，賴總統將前往夏威夷智庫東西中心（EWC）政策座談，會採取類似「爐邊談話」方式進行。由東西中心院長蘇珊妮（Suzanne Vares-Lum） 主持，與談人是AIT前主席莫健（James Moriarty），以及東西中心前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）。

郭雅慧表示，賴總統將在東西中心，以英文進行大約8分鐘的閉門演說，主題是「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」。

至於賴總統下午另一個行程，郭雅慧說，賴總統會去一個比較輕鬆的參訪，到好萊塢經常拍片的地點古蘭尼牧場（Kualoa Ranch）參訪。

夏威夷 賴清德

延伸閱讀

賴總統訪夏威夷急難管理署 強調全社會防衛韌性至為重要

首度元首外交4架F16伴飛 賴總統：覺得很感動

拜登政府第18度對台軍售 總統府：感謝美國堅定承諾

英國會通2758號決議不涉台案 總統府：展現支持台灣立場

相關新聞

賴總統夏威夷僑宴 AIT執行理事藍鶯重申「一中政策」

賴清德總統首度出訪，台灣時間1日在夏威夷參與僑宴。與會的美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）...

賴總統過境夏威夷 將赴「東西中心」8分鐘全英文演說

賴清德總統首度出訪，過境夏威夷第二天行程出爐，當地時間12月1日下午，將前往夏威夷智庫東西中心（EWC）政策座談，並以全...

【重磅快評】不當阿扁2.0 賴清德重啟ROC保護傘

賴清德出訪過境夏威夷，參訪「亞利桑納號戰艦」的致敬花圈署名「President Lai Ching-te, Republic of China（Taiwan）」，意即「中華民國（台灣）賴清德總統」；有

影／夏威夷僑宴接下美國旗 賴總統：台美情誼堅若磐石

賴清德總統首度出訪，台灣時間1日在夏威夷參與僑宴。在場的夏州參眾議員們，一起致贈美國國旗跟夏威夷州旗給賴總統。收到這份禮...

朱立倫稱總統出訪未過境美本土是遺憾 綠委：繞路才奇怪

賴總統昨展開「繁榮南島，智慧永續」訪問太平洋友邦之旅。國民黨主席朱立倫表示祝福之餘，也認為未能過境美國本土是個遺憾。民進...

台美有默契…美新舊政權交接期 賴清德過境「零意外」

中華民國總統賴清德就任後的首度元首外交30日啟程，正值美國新舊政權交接期，賴清德選擇訪問南太平洋三友邦，涉外人士指出，過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。