賴總統過境夏威夷 將赴「東西中心」8分鐘全英文演說
賴清德總統首度出訪，過境夏威夷第二天行程出爐，當地時間12月1日下午，將前往夏威夷智庫東西中心（EWC）政策座談，並以全英文發表全長約8分鐘的演說，主題為「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」。
總統府發言人郭雅慧表示，當地時間12月1日下午，賴總統將前往夏威夷智庫東西中心（EWC）政策座談，會採取類似「爐邊談話」方式進行。由東西中心院長蘇珊妮（Suzanne Vares-Lum） 主持，與談人是AIT前主席莫健（James Moriarty），以及東西中心前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）。
郭雅慧表示，賴總統將在東西中心，以英文進行大約8分鐘的閉門演說，主題是「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」。
至於賴總統下午另一個行程，郭雅慧說，賴總統會去一個比較輕鬆的參訪，到好萊塢經常拍片的地點古蘭尼牧場（Kualoa Ranch）參訪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言