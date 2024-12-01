賴總統過境夏威夷 將赴「東西中心」8分鐘全英文演說

賴清德總統首度出訪，過境夏威夷第二天行程出爐，當地時間12月1日下午，將前往夏威夷智庫東西中心（EWC）政策座談，並以全英文發表全長約8分鐘的演說，主題為「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」。

總統府發言人郭雅慧表示，當地時間12月1日下午，賴總統將前往夏威夷智庫東西中心（EWC）政策座談，會採取類似「爐邊談話」方式進行。由東西中心院長蘇珊妮（Suzanne Vares-Lum） 主持，與談人是AIT前主席莫健（James Moriarty），以及東西中心前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）。

郭雅慧表示，賴總統將在東西中心，以英文進行大約8分鐘的閉門演說，主題是「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」。

至於賴總統下午另一個行程，郭雅慧說，賴總統會去一個比較輕鬆的參訪，到好萊塢經常拍片的地點古蘭尼牧場（Kualoa Ranch）參訪。