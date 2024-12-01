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影／夏威夷僑宴接下美國旗 賴總統：台美情誼堅若磐石

聯合報／ 特派記者周佑政／檀香山即時報導
賴清德總統首度出訪，台灣時間1日在夏威夷參與僑宴。在場的夏州參眾議員們，一起致贈美國國旗跟夏威夷州旗給賴總統。記者周佑政／攝影
賴清德總統首度出訪，台灣時間1日在夏威夷參與僑宴。在場的夏州參眾議員們，一起致贈美國國旗跟夏威夷州旗給賴總統。記者周佑政／攝影

賴清德總統首度出訪，台灣時間1日在夏威夷參與僑宴。在場的夏州參眾議員們，一起致贈美國國旗跟夏威夷州旗給賴總統。收到這份禮物的賴總統說，相當有意義，它代表台灣跟美國這兩個長期盟友堅若磐石的情誼，也奠定未來進一步的合作。

在場的夏州參眾議員們，一起致贈美國國旗跟夏威夷州州旗給賴總統。賴清德以中英台三聲道致詞表示，這是他5月20號上任以來，第一次出訪到馬紹爾群島、吐瓦魯以及帛琉共和國等友邦，並且過境夏威夷和關島，感謝各位僑胞不遠千里來到這裡相聚，「我們都是Team Taiwan，台灣尚勇」。

賴總統說，感謝美國秉持安全、尊嚴、舒適、方便的原則提供協助，讓此次訪問順利成行。他很高興這次出訪的第一站，就是來到夏威夷。感謝AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）的溫暖歡迎，也感謝夏威夷州長格林（Josh Green）及夏威夷州政府的熱情接待。

賴總統說，他很榮幸能夠代表台灣人民，接下美國國旗跟夏威夷州旗這份厚禮，這份禮物相當有意義，它代表台灣跟美國這兩個長期盟友堅若磐石的情誼，也奠定未來進一步的合作。「我們今天參訪亞利桑那號戰艦紀念館，更是提醒了我們確保和平的重要性，和平無價，戰爭沒有贏家，我們必須共同努力，攜手防止戰爭的發生」。

賴總統說，大家應該很清楚，台灣經過多年來的打拚，國際社會對台灣是肯定的，認為台灣的民主可以作為國際社會的典範，台灣的科技與經濟可以幫助世界更進一步發展，台灣的善心、樂善好施，也受到夏威夷與國際社會肯定，台灣的未來，「只要我們團結，一定可以克服各種困難，台灣一定可以越來越好」。

賴總統表示，這次我們的棒球代表隊參加世界十二強棒球賽，獲得世界冠軍，一開始大家都不看好，但最後獲得冠軍；過去國際社會不看好台灣，但只要我們打拚團結，一定可以得到國際社會更大的肯定與稱讚。

夏威夷 美國 賴清德

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