賴總統夏威夷僑宴 AIT執行理事藍鶯重申「一中政策」

賴清德總統首度出訪，台灣時間1日在夏威夷參與僑宴。與會的美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）在僑宴歡迎賴總統出訪時過境美國夏威夷，她重申美國的「一個中國」政策，並鼓勵所有國家擴大與台灣的往來。

賴總統出訪太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，過境夏威夷與關島。當地時間11月30日晚間，在夏威夷舉行僑宴，包括夏威夷州副州長Sylvia Luke、美國聯邦眾議員凱斯（Ed Case）夫婦、聯邦眾議員德田（Jill Tokuda）、藍鶯、AIT前主席莫健夫婦，以及17位夏州參眾議員與會。

賴總統出訪回程擬過境關島，藍鶯預告，她會談到更多美國對台灣民主與安全的堅定承諾；她說，因為維持和平與穩定，是美國長期對台非官方關係與一中政策的核心和動力，一中政策數十年來基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證。

藍鶯在夏威夷的談話重點放在台灣的國際參與，她表示，歡迎所有國家擴大與台灣的往來，因為台灣與全球的關係是互利互惠的，為台灣合作夥伴的人民創造巨大福祉。

藍鶯表示，美國會持續支持台灣有意義地參與國際組織，因為應對當前嚴峻挑戰，全球因台灣的專業和資源而獲益，美國會優先考慮這類往來，積極尋找可以促進印太區域繁榮的機會；藍鶯稱，賴總統此行對於建立這些關係而言至關重要，因為這樣的夥伴關係有著於強化台灣的韌性與安全。

此外，藍鶯也梳理了美國政府近期與台灣的各項經濟成果，包含台美21世紀貿易倡議的首批協定、經濟繁榮夥伴對話（EPPD）再延長五年，以及美台就避免雙重課稅協定（ADTA）展開談判。

藍鶯替AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）致意，她提到羅森柏格剛迎接孩子出生，正在休育嬰假；羅森柏格在社群平台X同步轉發藍鶯在夏威夷接機賴總統的畫面，歡迎賴過境。

羅森柏格則透過錄影方式表示，很榮幸歡迎「我的朋友賴清德總統」。很抱歉在她休育嬰假在家期間，無法與賴總統見面，她預祝賴總統在檀香山過境收穫豐富，以及順利訪問馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉。