賴總統訪亞利桑那戰艦紀念館 關心倖存者省思和平不易

1941年日軍偷襲美國珍珠港，引發太平洋戰爭，事件至今即將屆滿83週年。總統賴清德今天參訪「亞利桑那號戰艦紀念館」關心倖存者現況，與會人士表示，倖存者大概90多歲，最大的心願是將自己的骨灰撒向當年喪生同袍的海底。總統是以憑弔歷史，省思和平得來不易。

賴總統「繁榮南島 智慧永續」之旅，一早抵達夏威夷，隨即展開一系列參訪行程，AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）全程陪同。總統到達下榻飯店受到僑胞熱烈歡迎後，立即換上夏威夷衫，率團參訪夏威夷最大規模的畢夏普博物館，第2站在夏威夷州長葛林（Josh Green）陪同下，參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA），兩人頻就天災挑戰交換意見。

總統抵達急難管理署時，署長巴羅士上校（JamesDS. Barros，另譯，巴羅斯）及夏威夷州長葛林（JoshGreen）歡迎，雙方在入口處互贈禮品後，總統進入署內參觀，並與該署人員意見交流，隨後參觀行動中心，了解災難援助的應變處理機制。

第3站參訪「珍珠港國家紀念館」，總統率團搭乘接駁渡輪至「亞利桑那號戰艦紀念館」，於陣亡將士名錄花圈前鞠躬致意，並撒花瓣至悼念池，向珍珠港事變中，於亞利桑那號戰艦壯烈犧牲的英魂表達敬意，隨後亦停留於亞利桑那號平面圖前聽取解說。與會者表示，總統關切珍珠港事件倖存者現況，館方解說員會後受訪表示，倖存者約90幾歲且日漸凋零，他們希望自己的骨灰能與當年喪生的同袍在一起。

1941年日本偷襲珍珠港造成重大傷亡，其中亞利桑那號戰艦就有1177名將士陣亡，1102具遺體至今仍躺在戰艦殘骸中。為紀念這起事件及陣亡官兵，美國於1962年開始建造亞利桑那號戰艦紀念館，並於1980年完成。這座紀念館位於夏威夷州歐胡島珍珠港，就位於亞利桑那號殘骸正上方。

府方人士表示，總統是以憑弔歷史，省思和平得來不易，背後意義強調台灣作為南島世界一分子，面對區域複雜政治情勢，需要貢獻力量，共同維持印太地區的和平、穩定與繁榮，守護台灣的自由民主，並與全世界民主國家攜手合作，共同抵抗威權主義的擴張。