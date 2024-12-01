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朱立倫稱總統出訪未過境美本土是遺憾 綠委：繞路才奇怪

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統台灣時間1日凌晨抵達夏威夷，警察局長羅根（左）於機梯旁迎接。圖／總統府提供
賴清德總統台灣時間1日凌晨抵達夏威夷，警察局長羅根（左）於機梯旁迎接。圖／總統府提供

賴總統昨展開「繁榮南島，智慧永續」訪問太平洋友邦之旅。國民黨主席朱立倫表示祝福之餘，也認為未能過境美國本土是個遺憾。民進黨立委反要朱別酸言酸語，建議把地球儀拿出來看，此路程安排最方便，刻意繞路過境美國本土反而刻意，硬要說台美有問題，顯然雞蛋裡挑骨頭。

賴清德此次率團訪問我南太平洋友邦，包括馬紹爾、吐瓦魯及帛琉三處，期間將過境美國夏威夷關島，首站夏威夷規劃停留兩天，結束友邦訪問後，才搭機轉往關島。

民進黨立委賴瑞隆指出，中國以各種形式在挖這三名友邦，賴總統親自出馬鞏固邦誼非常重要，而賴過境美國夏威夷、關島，除順路外，也展示台灣跟美國友好關係，這5個地區都在南太平洋，繞到美國本土本來就很詭異、也很奇怪，過去只有前往中南美洲才會過境美國本土。

賴瑞隆指出，朱「遺憾未過境美國本土」的說法，其實是強台灣所難，也強美國所難，「這樣的酸言酸語，其實並不需要」。他呼籲朱立倫，應用國家高度思考，不要刻意製造「疑美論」、「疑賴論」，除凸顯視野不足，也增加台灣在外交上的困擾。

民進黨立委王定宇強調，安全、舒適、方便是總統過境美國的一貫原則，此次路程安排的方便，得到的接待也破史上最高規格，比如採機邊接機，鋪設紅毯獻花等。

針對朱立倫質疑賴總統未過境美國本土，王定宇建議「把地球儀拿出來看」，到南太平洋三國訪問，過境美國本土勉強且刻意，當前賴清德任期不到一年，未來機會仍多，此次安排妥適，以規格來講是提高的，行程非常符合路線。

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