快訊

迪化街宮廟清晨起火 男一度受困警消獲報急滅火

把握好天氣 周六冷氣團再襲轉濕冷

蔣中正日記／叛軍變烈士 揭當年投誠解放軍的悲慘命運

賴總統參訪夏威夷州急難管理署 與州長、署長閉門會談

聯合報／ 特派記者周佑政／檀香山即時報導
清德總統首度出訪，台灣時間1日參訪夏威夷州急難管理署（HI-EMA），這項行程，由夏威夷州長格林（Josh Green）以及署長巴羅斯(James DS. Barros)接待。記者周佑政／攝影
清德總統首度出訪，台灣時間1日參訪夏威夷州急難管理署（HI-EMA），這項行程，由夏威夷州長格林（Josh Green）以及署長巴羅斯(James DS. Barros)接待。記者周佑政／攝影

賴清德總統首度出訪，台灣時間1日參訪夏威夷州急難管理署（HI-EMA），這項行程，由夏威夷州長格林（Josh Green）以及署長巴羅斯(James DS. Barros)接待；賴總統進入夏州急難管理署參訪，並與格林及巴羅斯進行閉門晤談。

夏威夷州急難管理署有五項核心任務，分別為預防、保護、降低損害、應變及復原等；該署依據其核心任務設置五大單位：風險預防處、營運管理處、電信通訊處、物流管理處、預算暨行政處。

夏州急難管理署長期與台灣密切往來，交流災害防治經驗，這與賴總統上任以來所強調的「全社會防衛韌性」不謀而合。

此外，夏威夷急難管理署及夏威夷州國民兵部隊(HING)共同協助州政府保障人民安全及福祉，由HI-EMA制定及實施全州綜合緊急管理計畫，並定期舉行廣泛演練，以隨時準備應對自然或人為災害。

HI-EMA為州級緊急狀況連絡點，負責傳送及接收聯邦及郡、市等級之緊急訊息，構成緊急情況聯絡網，亦主責州長發布「緊急狀態」建議權；倘發布緊急狀態後，夏威夷民防廳(Department of Defense)即可啟動州緊急應變小組，調動夏威夷國民兵，包括陸軍及空軍部隊，執行相關應變因應行動。

HI-EMA最高文職主管為署長，該職現由退役上校巴羅斯擔任，約有90名全職和兼職員工。

夏威夷 民防

延伸閱讀

NBA／對灰熊菜鳥中鋒出手！格林動作遭升級惡意犯規

國中女罹罕病靠助行器、學業中斷 母泣訴：打完疫苗人生毀

NBA／勇士本季脫胎換骨關鍵 格林：陣容深度配置更多元

NBA／火箭榜眼格林隔扣狀元康寧漢！活塞罰球沒把握含恨輸球

相關新聞

賴總統抵達夏威夷 州長、市長、警察局長都來接機

賴清德總統就任後首度出訪，台灣時間1日凌晨約1時30分，抵達首個過境地點夏威夷。除了美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（...

影／賴總統過境夏威夷 入境隨俗著「島衫」亮相

賴清德總統首度出訪，台灣時間1日過境夏威夷，首個行程前往畢夏普博物館（Bishop Museum）。賴總統穿著藍紫色「島...

賴總統首出訪過境夏威夷 AIT執行理事藍鶯登機歡迎

賴清德總統就任後首度率團出訪，展開「繁榮南島、智慧永續」之旅，首站過境美國夏威夷，台灣時間1日凌晨約1時30分專機抵達檀...

賴總統參訪夏威夷州急難管理署 與州長、署長閉門會談

賴清德總統首度出訪，台灣時間1日參訪夏威夷州急難管理署（HI-EMA），這項行程，由夏威夷州長格林（Josh Green...

影／賴總統首度出訪 專機上主動走向媒體回應提問

賴清德總統就任後首度出訪，在專機上除了機上廣播，他也主動走向媒體座位區寒暄，並回答記者提問。賴總統表示，第一次看到F16...

賴總統啟航 共機多批升空

賴清德總統昨率團出訪我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，台灣時間今凌晨抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。