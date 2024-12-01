賴總統參訪夏威夷州急難管理署 與州長、署長閉門會談

賴清德總統首度出訪，台灣時間1日參訪夏威夷州急難管理署（HI-EMA），這項行程，由夏威夷州長格林（Josh Green）以及署長巴羅斯(James DS. Barros)接待；賴總統進入夏州急難管理署參訪，並與格林及巴羅斯進行閉門晤談。

夏威夷州急難管理署有五項核心任務，分別為預防、保護、降低損害、應變及復原等；該署依據其核心任務設置五大單位：風險預防處、營運管理處、電信通訊處、物流管理處、預算暨行政處。

夏州急難管理署長期與台灣密切往來，交流災害防治經驗，這與賴總統上任以來所強調的「全社會防衛韌性」不謀而合。

此外，夏威夷急難管理署及夏威夷州國民兵部隊(HING)共同協助州政府保障人民安全及福祉，由HI-EMA制定及實施全州綜合緊急管理計畫，並定期舉行廣泛演練，以隨時準備應對自然或人為災害。

HI-EMA為州級緊急狀況連絡點，負責傳送及接收聯邦及郡、市等級之緊急訊息，構成緊急情況聯絡網，亦主責州長發布「緊急狀態」建議權；倘發布緊急狀態後，夏威夷民防廳(Department of Defense)即可啟動州緊急應變小組，調動夏威夷國民兵，包括陸軍及空軍部隊，執行相關應變因應行動。

HI-EMA最高文職主管為署長，該職現由退役上校巴羅斯擔任，約有90名全職和兼職員工。