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影／賴總統過境夏威夷 入境隨俗著「島衫」亮相
賴清德總統首度出訪，台灣時間1日過境夏威夷，首個行程前往畢夏普博物館（Bishop Museum）。賴總統穿著藍紫色「島衫」亮相，隨行官員們都入境隨俗換上島衫。館方也吟唱歌曲，為賴總統舉行歡迎儀式。
畢夏普博物館是太平洋文化史及自然史最重要的博物館，長年與台灣交流密切。2019年，台灣史前館與畢夏普博物館簽訂合作備忘錄，自此兩館常彼此進行借展交流，畢夏普博物館亦曾協助史前館共同策劃「南島常設廳」，賴總統將參訪館內「太平洋廳」與「夏威夷廳」。
總統府表示，太平洋廳地板上印有「太平洋地板畫」，畫上明確註記台灣，象徵台灣作為「太平洋的台灣」，與太平洋夥伴共同復育、推廣南島語族文化不遺餘力。
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