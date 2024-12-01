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賴總統抵達夏威夷 州長、市長、警察局長都來接機
賴清德總統就任後首度出訪，台灣時間1日凌晨約1時30分，抵達首個過境地點夏威夷。除了美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）及我駐美代表俞大㵢登機歡迎賴總統。夏威夷州長格林（Josh Green）、檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）以及警察局長羅根（Arthur J. Logan）皆於機梯旁迎接。府方表示，接機層級突破以往規格。
現任警察局長羅根，是夏威夷州前民防廳廳長暨國民兵司令；前總統蔡英文2019年的「海洋民主之旅」出訪，過境夏威夷，也曾在當時仍是國民兵司令的羅根陪同下，到夏威夷州急難管理署(HI-EMA)參訪。
賴總統昨展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，此行將訪問我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，過境夏威夷以及關島。
賴總統過境夏威夷，首日行程包括參觀畢夏普博物館（Bishop Museum） 、參訪夏威夷州急難管理署（HI-EMA）、參觀參訪亞利桑納號戰艦紀念館（USS Arizona Memorial），晚間則將參與僑宴。
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