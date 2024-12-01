快訊

12強賽再掀全台「孵蛋」熱 學者：跟風投入恐淪蚊子館

賴總統抵達夏威夷！州長、市長、警察局長接機 府方：層級突破以往

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統抵達夏威夷 州長、市長、警察局長都來接機

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統台灣時間1日凌晨抵達夏威夷，警察局長羅根（左）於機梯旁迎接。圖／總統府提供
賴清德總統台灣時間1日凌晨抵達夏威夷，警察局長羅根（左）於機梯旁迎接。圖／總統府提供

賴清德總統就任後首度出訪，台灣時間1日凌晨約1時30分，抵達首個過境地點夏威夷。除了美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）及我駐美代表俞大㵢登機歡迎賴總統。夏威夷州長格林（Josh Green）、檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）以及警察局長羅根（Arthur J. Logan）皆於機梯旁迎接。府方表示，接機層級突破以往規格。

現任警察局長羅根，是夏威夷州前民防廳廳長暨國民兵司令；前總統蔡英文2019年的「海洋民主之旅」出訪，過境夏威夷，也曾在當時仍是國民兵司令的羅根陪同下，到夏威夷州急難管理署(HI-EMA)參訪。

賴總統昨展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，此行將訪問我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，過境夏威夷以及關島。

賴總統過境夏威夷，首日行程包括參觀畢夏普博物館（Bishop Museum） 、參訪夏威夷州急難管理署（HI-EMA）、參觀參訪亞利桑納號戰艦紀念館（USS Arizona Memorial），晚間則將參與僑宴。

賴清德總統台灣時間1日凌晨抵達夏威夷，州長格林（左二）、檀香山市長布蘭吉帝（左一）皆於機梯旁迎接。圖／總統府提供
賴清德總統台灣時間1日凌晨抵達夏威夷，州長格林（左二）、檀香山市長布蘭吉帝（左一）皆於機梯旁迎接。圖／總統府提供

夏威夷 美國在台協會 賴清德

延伸閱讀

賴總統首出訪過境夏威夷 AIT執行理事藍鶯登機歡迎

賴總統訪夏威夷急難管理署 強調全社會防衛韌性至為重要

賴清德出訪抵夏威夷 將參訪「亞利桑納號」

首度元首外交4架F16伴飛 賴總統：覺得很感動

相關新聞

賴總統抵達夏威夷 州長、市長、警察局長都來接機

賴清德總統就任後首度出訪，台灣時間1日凌晨約1時30分，抵達首個過境地點夏威夷。除了美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（...

影／賴總統過境夏威夷 入境隨俗著「島衫」亮相

賴清德總統首度出訪，台灣時間1日過境夏威夷，首個行程前往畢夏普博物館（Bishop Museum）。賴總統穿著藍紫色「島...

賴總統首出訪過境夏威夷 AIT執行理事藍鶯登機歡迎

賴清德總統就任後首度率團出訪，展開「繁榮南島、智慧永續」之旅，首站過境美國夏威夷，台灣時間1日凌晨約1時30分專機抵達檀...

影／賴總統首度出訪 專機上主動走向媒體回應提問

賴清德總統就任後首度出訪，在專機上除了機上廣播，他也主動走向媒體座位區寒暄，並回答記者提問。賴總統表示，第一次看到F16...

賴總統啟航 共機多批升空

賴清德總統昨率團出訪我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，台灣時間今凌晨抵...

台美高度默契 賴清德出訪零意外

賴清德總統就任後的首度元首外交昨天啟程，正值美國新舊政權交接期，賴總統選擇訪問南太平洋三友邦，涉外人士指出，過境夏威夷與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。