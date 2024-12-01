賴總統抵夏威夷過境 AIT主席羅森伯格發文歡迎

總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅第一站於夏威夷過境，專機抵達檀香山國際機場後，美國在台協會主席羅森伯格在社群媒體X平台發文對賴總統表示歡迎。

羅森伯格（Laura Rosenberger）在X平台標記賴清德總統並寫道：「歡迎您於前往馬紹爾群島途中在檀香山市過境！我們的美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）及傑出的夏威夷社群很高興能迎接您！」

羅森伯格因為已休產假至明年1月，賴總統也請藍鶯轉達送給羅森伯格的禮物。

此次賴總統過境，首度採機邊接機、鋪設紅毯獻花，為歷年來最高禮遇規格，異於過去的航廈入境模式；且接機層級亦突破以往規格，夏威夷州長葛林（Josh Green）、檀香山市長布蘭賈迪（RickBlangiardi）以及檀香山警察局長羅根（Arthur J.Logan）皆於登機梯旁迎接賴總統下機。

賴總統及訪團抵達後，上午將前往畢夏普博物館（Bishop Museum）參訪，下午拜會夏威夷州急難管理署（HI-EMA），此為賴總統過境夏威夷參訪的第一個政府機關，之後參訪亞利桑那號戰艦紀念館，晚間則在下榻飯店舉辦僑宴。