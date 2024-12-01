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影／賴總統首度出訪 專機上主動走向媒體回應提問
賴清德總統就任後首度出訪，在專機上除了機上廣播，他也主動走向媒體座位區寒暄，並回答記者提問。賴總統表示，第一次看到F16戰鬥機伴飛，他覺得很感動；這趟出訪，真的是任重道遠，一定要順利完成使命，才不負戰鬥機飛行員以及國人的期待。
賴總統昨天展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，此行將訪問我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，過境夏威夷以及關島。
訪團在台灣時間1日凌晨約1時30分抵達第一站夏威夷，由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）以及我駐美代表俞大㵢登機歡迎賴總統。AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）休育嬰假至1月，賴總統也請藍鶯轉達送給羅森伯格的禮物。
此外，夏威夷州長格林（Josh Green）、檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）以及警察局長羅根（Arthur J. Logan）皆於機梯旁迎接。府方表示，接機層級突破以往規格。
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