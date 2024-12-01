賴總統首出訪過境夏威夷 AIT執行理事藍鶯登機歡迎
賴清德總統就任後首度率團出訪，展開「繁榮南島、智慧永續」之旅，首站過境美國夏威夷，台灣時間1日凌晨約1時30分專機抵達檀香山國際機場後，由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）以及我駐美代表俞大㵢登機歡迎賴總統。
此外，夏威夷州長格林（Josh Green）、檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）以及警察局長羅根（Arthur J. Logan）皆於機梯旁迎接。
藍鶯專程自美東親赴夏威夷接機，與賴總統會面時熱絡寒暄，並期許台美關係好上加好。AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）休產假至一月，賴總統也請藍鶯轉達送給羅森伯格的禮物。
賴總統過境夏威夷，首日行程包括參觀「畢夏普博物館」（Bishop Museum） 、參訪夏威夷州急難管理署（HI-EMA）」、參觀「參訪亞利桑納號戰艦紀念館（USS Arizona Memorial）」，晚間則將參與僑宴。
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