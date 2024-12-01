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「繞路外交」 朱立倫：賴沒過境美本土是遺憾

聯合報／ 記者李人岳葉德正／連線報導
總統賴清德展開7天6夜的「繁榮南島 智慧永續」之旅。總統府提供
總統賴清德展開7天6夜的「繁榮南島 智慧永續」之旅。總統府提供

賴清德總統昨天啟程出訪南太平洋三個友邦，國民黨主席朱立倫表示，賴總統出訪沒辦法過境美國本土是個遺憾，希望未來台美關係能因賴總統能稍微轉變一下，不要造成區域安全任何疑慮。

黨政人士指出，選擇美國夏威夷、關島作為過境點，行之有年，面對中國機艦騷擾台灣，不見朱立倫譴責，卻把台灣說成「地區安全顧慮」，讓人高度遺憾。

朱立倫說，祝福賴總統出訪友邦一切順利；每次過境外交，大家都非常重視，這一次沒有辦法過境美國本土，他相信還是一個遺憾。

朱立倫說，希望未來整個的台美關係能因賴總統能夠稍微轉變一下，不要造成整個區域安全任何的疑慮，然後能夠順利過境美國本土。

政大外交系教授黃奎博說，夏威夷比南太三國都遠，簡直是「繞路外交」，賴政府應該更認真思考如何維護邦交。

黃奎博質疑，這種「繞路外交」的作法，蔡英文前總統在二○一九年三月時也曾有一次，難道是要繼蔡英文之後，再次換取跟美國國民兵少將指揮官見面？

黃奎博指出，蔡英文當時在川普政府任內對美「繞路外交」之後，索羅門群島和吉里巴斯不顧美國與澳洲的勸說，仍與我斷交、與中共當局建交。此次賴清德在拜登在任最後五十天左右，進行對美「繞路外交」，中共當局將如何回應，是從我邦交國還是國際組織參與下手，多快會發生？這些都值得台灣各界持續關注。

台美關係 美國 蔡英文 賴清德

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