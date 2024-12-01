賴總統啟航 共機多批升空

賴清德總統昨率團出訪我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，台灣時間今凌晨抵達過境地點夏威夷後，預計停留兩天，將參訪夏威夷州急難管理署、參訪亞利桑納號；另預計前往夏威夷智庫「東西中心」進行閉門交流座談，也不排除在智庫發表演說，另也將參與僑宴。

賴總統昨下午啟程，抵達夏威夷後將停留後，再前往馬紹爾群島，四日造訪吐瓦魯；隨後飛往此行第二個過境地點關島，五日飛抵帛琉，六日離開帛琉，當天傍晚返抵國門。

賴清德出訪前在桃機國賓門發表談話時表示，此行過境美國夏威夷以及關島，感謝美國政府秉持安全、尊嚴、舒適、便利的原則，協助此趟行程順利成行。

賴總統表示，他上任後的首次出訪三個太平洋友邦，落實三大永續的核心目標，包括智慧永續、民主永續及邦誼永續。他希望透過這次出訪，能和熱情的南島國家，一起向世界展現堅守民主的價值，繼續在民主的道路上向前邁進。

賴總統這次出訪，空軍派出四架Ｆ-16Ｖ伴飛，護送總統專機離開領空，也調派新竹基地幻象兩千戰機擔任區域掩護。據透露，我方防空雷達於同時段也偵測到共機多批升空，軍方也運用雷達、空中兵力及防空飛彈應處。

賴總統在專機上表示，他第一次看到Ｆ-16戰鬥機伴飛，「看起來滿感動」，稍晚專機抵達夏威夷後，外交任務就要開展了，大家一起努力，「我們都是Team Taiwan」。

賴總統表示，他準備三樣具有台灣特色伴手禮，包括茄芷袋、印有珍珠奶茶的筆袋，以及阿里山蒸汽火車彩色鉛筆，相信友邦小朋友們會很喜歡。

對於過境事宜，府方人士表示，將依循慣例與台美默契，並秉持安全、尊嚴、便利、舒適的四項過境原則。

據了解，賴總統過境期間，預計會見「老朋友」，也會前往夏威夷智庫「東西中心」（ＥＷＣ）進行閉門交流座談，另也不排除在智庫發表演說，此外也將參與僑宴及其他參訪行程。

賴總統此行將會晤馬國總統海妮、帛琉總統惠恕仁和吐國總理，並在帛琉與隨行媒體記者舉行茶敘。

國防部統計從周五到昨天清晨為止，共計發現十八架次中共軍機、七艘共艦及一艘公務船持續在台海周邊活動，其中七架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。