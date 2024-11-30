賴清德出訪抵夏威夷 將參訪「亞利桑納號」

賴清德總統就任後首度率團出訪，台灣時間12月1日凌晨抵達將第一個過境地點夏威夷，預計停留兩天，據了解，賴總統首日過境行程，將參訪畢夏普博物館、夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）、參訪「亞利桑納號」。

賴總統昨展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，此行將訪問我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，過境夏威夷以及關島。

據了解，賴總統在夏威夷的首個行程，將前往畢夏普博物館，這是太平洋文化史與自然史重要的博物館，也與台灣有長期交流。賴總統將前往博物館內的太平洋廳與夏威夷廳。這次賴總統到訪象徵意義是，從世界的台灣出發，也深化台灣跟太平洋島國的關係。

總統府成立全社會防衛韌性委員會，這次賴總統過境夏威夷，也將參訪夏威夷州急難管理署，這也是賴總統過境首個拜訪的政府機關。府方人士說，夏威夷與台灣一樣都面臨地震、颱風（颶風）等災難，台灣跟夏威夷有一些聯合救災的合作交流，這次拜訪也是希望交換社會防衛韌性的經驗。

府方人士說，賴總統還將參訪「亞利桑納號」戰艦紀念館，這是在珍珠港事件被擊沉的戰艦殘骸，上方有設立紀念館。賴總統到現場會獻花與紀念，賴總統希望，在複雜的區域情勢中，希望維持印太地區的穩定與繁榮。

賴總統晚間則將參與僑宴，據了解，約有300位僑胞僑領將共襄盛舉。