快訊

許銘春涉挪「就安基金」辦演唱會 雇主協會：拿長照家庭血汗錢揮霍

「你要不要先XX」霸凌音檔曝光 衛福部次長：傷害公務員對人民非好事

賴總統出訪伴手禮 茄芷袋、阿里山火車鉛筆與筆袋

中央社／ 總統專機30日電
賴總統今天下午搭乘專機展開「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅。記者黃仲明/攝影
賴總統今天下午搭乘專機展開「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅。記者黃仲明/攝影

總統賴清德今天下午搭乘專機率團訪問南太平洋友邦，總統表示，他準備3樣具有台灣特色伴手禮，包括茄芷袋、印有珍珠奶茶的筆袋，以及阿里山蒸汽火車彩色鉛筆，相信友邦小朋友們會很喜歡。

賴總統今天下午搭乘專機展開「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅，去程將過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問。

總統在專機上被問到此行是否準備伴手禮時表示，這次伴手禮「還蠻酷的」，有代表台灣特色的茄芷袋，特別送給小朋友的筆袋以及彩色鉛筆，相信友邦小朋友應該會很喜歡。

總統透露，辦公室特別提醒他，不用準備西裝，而是要準備島衫，所以辦公室也花了不少時間準備島衫，還特地從夏威夷買回來。

被問到專機上有無機會喝到珍珠奶茶，總統笑說，「真的有嗎？如果有的話算是個福音」。

賴總統也在Instagram開箱伴手禮影片說，第一個小禮物是阿里山蒸汽火車彩色鉛筆，盒子上畫的是台灣阿里山森林鐵道，可以來台灣搭森林小火車，到阿里山上看日出。

第二個是畫有台灣小吃的筆袋。總統表示，上面有小籠包、臭豆腐、豬血糕、肉圓、滷肉飯、珍珠奶茶等圖樣，可讓友邦小朋友認識台灣美食文化；第三個是總統府的茄芷袋，結合傳統與創新，時尚又大方，還能把彩色鉛筆、筆袋都放進去。

總統指出，這三個小禮物都代表台灣的精神與象徵，一起為台灣做外交。

此外，專機餐點也相當多元，具有台灣在地辦桌特色，前菜是白灼明蝦、萬巒豬腳、翠瓜中卷組成「寶島拼盤」，主菜可選擇「頤宮」豆豉椒排骨滑雞煲仔飯、「米香」乾燒明蝦佐翠綠菜飯，或是紅酒芥末籽醬美國Choice菲力牛排佐洋芋。

點心部分則有「陳耀訓」茉莉綠茶香橘麵包、醬油法國麵包、伊斯尼奶油；寶島季節鮮果盤、艾草薑味綠豆糕、紅豆紫米麻糬、地瓜紫芋串，以及冰淇淋等甜點，還有充滿「台南味」的蝦仁肉圓、麻豆碗粿。

賴清德

延伸閱讀

首度元首外交4架F16伴飛 賴總統：覺得很感動

朱立倫批賴總統出訪 黨政人士：未見朱譴責共軍騷擾

任內首度出訪 賴總統：讓世界看見台灣的關鍵力量

川普返白宮 巴西極右翼前總統寄望趁勢再掌政權

相關新聞

影／上任首次出訪南太友邦 賴清德：開創價值外交新時代

總統賴清德今（30日）首度以總統身分，展開為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，啟程訪問馬紹爾、吐瓦魯與帛琉等3友邦...

賴清德首出訪飛機餐大啖米其林三星 享用龍蝦、A5和牛

賴清德總統今天開始率團訪太平洋三友邦，總統專機餐點也曝光，除了能大啖米其林三星餐廳頤宮料理，還能吃到波士頓龍蝦義大利麵、...

賴總統出訪伴手禮 茄芷袋、阿里山火車鉛筆與筆袋

總統賴清德今天下午搭乘專機率團訪問南太平洋友邦，總統表示，他準備3樣具有台灣特色伴手禮，包括茄芷袋、印有珍珠奶茶的筆袋，...

首度元首外交4架F16伴飛 賴總統：覺得很感動

賴清德總統就任後的首度元首外交今下午啟程，空軍派出4架F16V伴飛，護送總統專機離開領空。賴總統在專機上表示，他第一次看...

影／賴清德任內首次出訪 感謝美國也盼落實三大目標

賴清德總統上任後首度出訪，於今天搭機前往太平洋3個邦交國，途經夏威夷與美屬關島，沒有過境美國本土。賴清德出訪前在桃機國賓...

總統出訪南太友邦未過境美本土 林楚茵批藍營地理不好

賴清德總統今起將出訪南太平洋三友邦，國民黨立委徐巧芯日前質疑，賴清德出訪過境美國待遇不如前總統蔡英文、馬英九等，恐怕是疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。