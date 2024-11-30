上任後首次出訪友邦 賴清德曝三大目標、致謝美國

總統賴清德30日下午啟程展開7天6夜的「繁榮南島 智慧永續」之旅；他在登機前發表談話，期許此行落實「智慧永續」、「民主永續」及「邦誼永續」等三大核心目標，並以民主、和平與繁榮的價值持續拓展合作，深化夥伴關係。

賴清德表示，稍後他將率團出訪邦交國馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國以及帛琉共和國，並且過境美國夏威夷和關島，並感謝美國政府秉持「安全、尊嚴、舒適、便利」的原則，協助此趟行程得以順利成行。

賴清德提到，5月20日是他和副總統蕭美琴的就職典禮，馬紹爾群島海妮（ Hilda C. Heine）總統、吐瓦魯國戴斐立（Feleti Teo）總理，及帛琉共和國惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）總統都不遠千里前來參加，戴斐立總理更在雙十國慶再次來訪，擔任國慶大會的主賓，邦交國都用具體行動支持台灣。

此次是總統上任後的首次出訪，賴清德說，出訪有三大目標，第一，是「智慧永續」，台灣及邦交國都面臨氣候變遷、淨零轉型以及智慧化時代、數位轉型等挑戰，更要積極走進世界，也應該要跟邦交國密切合作。

第二是「民主永續」，賴清德指出，三個友邦都和台灣共享南島文化與民主價值，希望透過這次出訪，和熱情的南島國家一起向世界展現堅守民主的價值，繼續在民主的道路上向前邁進。

第三是「邦誼永續」，賴清德說，台灣和馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、帛琉共和國，分別慶祝26周年、45周年、25周年的邦誼，將代表台灣人民致上最誠摯的祝賀，也期待藉由實地參訪和對話，和三個友邦都能發掘更多的合作機會，深化、提升彼此的邦誼。

賴清德表示，這次出訪是開創價值外交的新時代，民主、和平、繁榮是國人的期待，也是身為總統必須積極推展的價值，跟友邦朋友以民主、和平與繁榮的價值，持續拓展合作，深化夥伴關係，讓世界看見台灣不僅僅是民主典範，也是促進全球和平穩定、繁榮發展的關鍵力量。