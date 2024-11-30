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首度元首外交4架F16伴飛 賴總統：覺得很感動

聯合報／ 特派記者周佑政／檀香山即時報導
F-16伴飛示意圖。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
F-16伴飛示意圖。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

賴清德總統就任後的首度元首外交今下午啟程，空軍派出4架F16V伴飛，護送總統專機離開領空。賴總統在專機上表示，他第一次看到F16戰鬥機伴飛，「看起來蠻感動」，稍晚專機抵達夏威夷後，外交任務就要開展了，大家一起努力，「我們都是Team Taiwan」。

賴總統展開七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，去程將過境夏威夷停留2晚，依序訪問馬紹爾群島、吐瓦魯，過境關島停留1天，在訪問完帛琉後，預計12月6日傍晚返抵國門。

賴總統在機上廣播中，感謝所有同仁的辛苦籌備，也感謝訪團成員夥伴一起同行。賴總統說，剛剛也是他第一次看到Ｆ16戰鬥機伴飛，看起來蠻感動的，用分列式來表達敬意，看了蠻感動的，窗外的景致也很漂亮，看不清楚是旭日還是夕陽，色彩很漂亮。

賴總統說，稍晚專機抵達夏威夷之後，我們的外交任務就要開展了，這是一趟緊湊的行程，大家一起努力，「我們都是Team Taiwan」，未七天一定能夠通力合作，讓台灣穩健自信地走向世界。

而賴總統在機上廣播後，也與總統府秘書長潘孟安、總統府發言人郭雅慧走向後方客艙，向隨行採訪媒體打招呼。

被問及F16伴飛，賴總統說，雖然當過行政院長與副總統，但第一次看到戰鬥機伴飛，他覺得很感動。「戰鬥機是保家衛國，現在我們要出訪，他們也發揮角色，這是很有意義的」，也讓他感到這趟出訪，真的是任重道遠，一定要順利完成使命，才不負戰鬥機飛行員，以及國人的期待。

賴總統訪問馬紹爾時將會晤馬國國會議長瓦西、在國會發表演說、出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式、會晤馬國總統海妮及內閣部長，並出席馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心成立等。造訪吐瓦魯，則預計停留五個多小時，將會晤吐國總理。

訪問帛琉時，賴總統將與帛琉總統惠恕仁舉行雙邊會談、在國會發表演說，並出席帛琉政府聯合辦公大樓落成剪綵儀式。賴總統也將在帛琉與媒體記者茶敘，回應國人關切的各式議題。

賴清德總統首次元首外交今下午啟程，空軍派出4架F16V伴飛。賴總統（左）出發前揮手向國人道別。記者黃仲明／攝影
賴清德總統首次元首外交今下午啟程，空軍派出4架F16V伴飛。賴總統（左）出發前揮手向國人道別。記者黃仲明／攝影

賴清德

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