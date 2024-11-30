影／賴清德任內首次出訪 感謝美國也盼落實三大目標
賴清德總統上任後首度出訪，於今天搭機前往太平洋3個邦交國，途經夏威夷與美屬關島，沒有過境美國本土。賴清德出訪前在桃機國賓門發表談話時表示，此行過境美國夏威夷以及關島展開為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，感謝美國政府秉持安全、尊嚴、舒適、便利的原則，協助此趟行程得以順利成行。
賴清德指出，今年5月20日他和副總統蕭美琴的就職典禮，馬紹爾群島共和國海妮總統、吐瓦魯國戴斐立總理，以及帛琉共和國惠恕仁總統都不遠千里而來參加就職典禮，吐瓦魯國戴斐立總理更在雙十國慶再度來到台灣，擔任主要賓客，「我們彼此之間的感情非常深厚」。邦交國都用具體的行動來支持台灣，因此，他上任之後的首次出訪，便前往這三個太平洋友邦，並且落實三大永續的核心目標。
賴總統表示，第一個目標是「智慧永續」，當前世界局勢變化迅速，台灣以及邦交國都面臨著氣候變遷、淨零轉型，以及智慧化時代數位轉型的挑戰，台灣要積極要走進世界，也應該要跟邦交國密切合作，建立一個具備韌性的應變機制，讓每個國家都能夠永續發展。
第2個目標是「民主永續」，這三個友邦都和台灣共享南島文化、情同家人，不僅在疫情時跟台灣互相扶持，也在許多國際場合支持台灣的國際參與，這三個友邦也都跟台灣共享民主價值。他希望透過這次出訪，能和熱情的南島國家，一起向世界展現堅守民主的價值，繼續在民主的道路上向前邁進。
第三個目標是「邦誼永續」，今年台灣和馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國以及帛琉共和國，分別慶祝26周年，45周年以及25周年的邦誼，他將代表台灣人民致上最誠摯的祝賀，也期待藉由實際參訪和對話，台灣和三個友邦都能夠挖掘更多的合作機會，深化、提升彼此之間的邦誼。
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