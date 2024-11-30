美政權交接敏感期 賴總統出訪過境「零意外」

賴清德總統就任後的首度元首外交今下午啟程，據了解，賴總統選擇訪問南太平洋友邦、過境夏威夷與關島，而非造訪中南美友邦、過境美國本土，主因是正值美國新舊政權交接期，台美雙方事前有默契，一方面循例讓我國總統依安全、尊嚴等原則過境，也能避免過境美本土的高度政治敏感。

賴總統今起展開七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，去程將過境夏威夷停留2晚，依序訪問馬紹爾群島、吐瓦魯，過境關島停留1天，在訪問完帛琉後，預計12月6日傍晚返抵國門。

這趟元首外交期間，賴總統將會晤馬紹爾總統海妮、內閣團隊及國會議長瓦西，並在國會發表演說；訪問吐瓦魯時，將會晤總督法拉尼、總理戴斐立與內閣團隊；訪問帛琉時則將會晤總統惠恕仁與內閣團隊，並在國會發表演說。

對於過境夏威夷與關島的行程，總統府方面保密到家，但據了解，賴總統可望在過境時會晤「老朋友」，並前往夏威夷當地智庫交流座談，也不排除發表演說，另也將參與僑宴。

賴總統520就任後，國安與外交團隊循例評估總統出訪事宜，兩大規畫方向，分別是訪問中南美洲友邦、過境美國本土，以及訪問太平洋友邦、過境夏威夷；但據了解，因為過去幾個月適逢美國大選，加上賴政府希望執政初期以內政為優先，因此出訪事宜僅止於評估作業。

美選落幕後，我方積極規畫元首出訪事宜，但因美國政黨輪替，正值新舊政權交接敏感期，加上太平洋三友邦元首5月來台參與賴總統就職典禮時，力邀賴總統回訪，且賴總統高度重視太平洋戰略與民主盟友，因此執政高層最終拍板訪問太平洋友邦，並過境夏威夷與關島。

國安人士表示，美國新舊政權交接，確實是我方評估元首出訪與過境事宜的因素之一，台美雙方都有高度默契；至於在野黨有些酸言酸語，質疑未過境美國本土，「這是沒有常識的說法」，訪問南太友邦這條路徑，本就不會過境美國本土。

國安人士說，即使現在是美國政權交接期間，美方仍悉心安排賴總統過境事宜，證明從蔡政府到賴政府，台美關係友好，雙邊溝通十分密切且順暢。

賴總統首次出訪美中台都高度關注，一位涉外人士直言，不會有任何「意外」，拜登政府循例安排我高層安全、尊嚴、便利、舒適等過境原則，賴總統訪問與過境期間的各式交流，也將穩健踏實。