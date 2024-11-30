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賴清德總統出訪友邦但未過境美國本土 朱立倫：遺憾

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，總統出訪美國沒辦法過境美國本土是個遺憾。記者葉德正／攝影
國民黨主席朱立倫表示，總統出訪美國沒辦法過境美國本土是個遺憾。記者葉德正／攝影

賴清德總統今天將出訪太平洋友邦，途經夏威夷與美屬關島，沒有過境美國本土。國民黨主席朱立倫今天表示，賴總統出訪沒辦法過境美國本土是個遺憾，希望未來台美關係能因賴總統能稍微轉變一下，不要造成區域安全任何疑慮。

賴清德總統周六將造訪馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等三個邦交國，過境夏威夷和關島，是他上任以來首次出訪。美國媒體指出，可能促使北京以軍事演習回應。

朱立倫說，賴總統出訪友邦祝福他一切順利，當然我們每一次過境外交，大家都非常重視，那這一次沒有辦法過境本土，他相信還是一個遺憾。

朱立倫說，希望未來整個的台美關係能因賴總統能夠稍微轉變一下，不要造成整個區域安全任何的疑慮，然後能夠順利過境美國本土。

賴清德

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