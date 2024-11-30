繁榮南島智慧永續 賴總統30日率團訪太平洋3友邦

總統賴清德今天將展開「繁榮南島，智慧永續」太平洋友邦之旅，去程將過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問，總統將在馬紹爾、帛琉國會發表演說。

美方根據安全、尊嚴、便利及舒適4原則，同意賴總統出訪過境美國夏威夷與關島兩地，台北時間12月1日凌晨抵達夏威夷，停留2個晚上，12月4日抵達關島，停留1個晚上，再前往帛琉訪問，預計12月6日下午離開，當天晚上6時50分返抵國門，結束7天6夜南太友邦訪問行程。

府方人士透露，總統過境夏威夷、關島期間，除了見老朋友，會與智庫閉門交流座談，也有僑宴和參訪行程。

外傳總統過境夏威夷期間將至夏威夷東西中心（East-West Center）、參訪珍珠港的亞利桑那號戰艦紀念館，府方人士不願透露。

府方人士表示，總統預計此行要達到「智慧永續」、「民主永續」及「邦誼永續」等核心目標。期盼持續深化與友邦緊密友好夥伴關係，在雙方互惠互助的基礎上，讓各項合作領域永續發展，創造雙方人民福祉。

訪問第一站馬紹爾群島共和國，賴總統預計會晤馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）、在國會發表演說、出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式、會晤馬國總統海妮（Hilda C. Heine）及內閣部長，並出席馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心成立等。

第二站則是訪問吐瓦魯，預計停留5個多小時，總統將會晤吐國總理、參訪Nauti小學等，再飛往關島過境。

第三站訪問帛琉，總統將與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）舉行雙邊會談、出席帛琉政府聯合辦公大樓落成剪綵儀式，總統府秘書長潘孟安將出席水產養殖中心新建大樓牆面彩繪點睛及視察虱目魚養殖計畫。

結束南太3友邦訪問行程，府方人士表示，總統將在帛琉與隨團記者茶敘，預計12月6日傍晚返抵台灣。