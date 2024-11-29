川普高關稅衝擊 ODM 廠商 大摩解析「三挑戰」：緯穎影響大

美國準總統川普揚言將對墨西哥、加拿大、大陸商品課徵高關稅，市場擔憂伺服器ODM廠商恐受衝擊。摩根士丹利證券（大摩）指出，ODM廠商未來將面臨「三大挑戰」，認為後市恐對緯穎（6669）影響較大，對鴻海（2317）、廣達（2382）等影響相對有限。

事實上，伺服器ODM業者面臨三大挑戰，大摩科技產業分析師高燕禾分析：首先，成本壓力。由於墨西哥因製造與運輸成本低，為伺服器組裝首選，但關稅可能削弱競爭力，增加成本壓力。

其次，產能分散。日後為降低關稅風險，業者需加速布局美國、東歐等低關稅或免關稅地區，提升供應鏈穩定性；第三，政策應變。面對美國政策的不確定性，業者需密切關注變化，適時調整供應鏈策略，強化製造地點選擇與客戶合作。

高燕禾表示，自2018年地緣政治緊張局勢升溫以來，大多數ODM廠商已開始部署中國大陸以外的生產據點，應對潛在關稅或供應鏈中斷風險。

以目前來說，美國新關稅計畫可能對伺服器ODM產業帶來衝擊，儘管部分ODM已具備分散產能的能力，但整體科技產業仍處於觀望階段，尚未全面行動。

在ODM廠商方面，緯穎的墨西哥工廠為伺服器機架的主要製造基地，幾乎所有運往美洲的伺服器均在此生產，依賴度最高，影響恐將最受衝擊；英業達（2356）也在墨西哥進行大部分針對美洲伺服器的最終組裝。

廣達墨西哥產能有限，伺服器主要在美國組裝，影響相對較小；鴻海今年在墨西哥新建一座AI伺服器工廠，年產能設計約為20,000台AI伺服器機架，不過因鴻海伺服器組裝布局全球，包括美國、墨西哥和台灣，普通伺服器組裝則涵蓋越南、中國大陸等多地，影響同樣有限。

聯想則擁有墨西哥、匈牙利與北卡羅來納州的伺服器組裝能力，具備調整產能的靈活性，可部分避開關稅衝擊。

另外，高燕禾補充，目前多家筆記型電腦產能已逐步分散至墨西哥、越南、泰國及台灣等地，雖然該類地區的產能利用率仍然偏低，但因ODM廠商具備快速應變能力，後市一旦關稅或政策改變衝擊中國大陸製造，可迅速擴增或轉移生產，確保供應鏈穩定。