主計長看高關稅效應 對我GDP影響 2026顯現

川普高關稅效應是否影響台灣出口及經濟表現？主計總處主計長陳淑姿昨（28）日表示，「這部分對GDP會有影響」，但相關影響大概2026年才會顯現，且利空利多都有，至於對物價影響則仍待觀察。

陳淑姿昨日赴立法院財政委員會報告明年度預算並備詢，多位立委關注川普關稅新政對台灣產業影響，尤其川普已揚言對中、加、墨加徵關稅，引發關注。

國民黨立委賴士葆質詢指出，川普將對十大進口國加徵關稅，對台灣關稅也可能增加，是否影響台灣GDP？對台灣產業是利多還是利空？會不會再度引發全球通膨？

陳淑姿表示，川普執政後，如果真的實施高關稅政策，對台灣會有影響，不是利空或利多，應該都有，至於對物價影響層面還要再觀察。

此外，民進黨立委郭國文、國民黨立委林德福關注貧富差距議題。郭國文指出，去年受僱員工薪資中位數最高薪10%薪資是最低薪10%的4.05倍，中位數差距指數能否降到四倍以下？林德福則指出，我國貧富差距持續擴大，中產階級家庭收支縮減是事實、薪資停滯更是事實，中產階級消失是否已不可逆？中產階級返貧正在蔓延中。

陳淑姿表示，中產階級返貧現象「我認為沒有那麼明顯」，這部分需要研究和探討，在貧富差距部分，政府會從社會福利政策著手。

陳淑姿提到，雖主計總處最新公布的家庭財富分配統計，台灣貧富差距從30年前的16.8倍升至66.9倍，但現在統計都是運用資料庫、大數據整合，過去30年前數值則較粗略，且貧富差距現象，也是自由經濟發展的必然結果，也跟房地產相關成長有關。

至於我國中產階級到底有沒有消失？陳淑姿答詢，「也不會」，且政府帶頭調薪，不過由於產業結構影響，廠商多用在資本投資，使得薪資占GDP比重愈來愈低，也是時勢所趨。

此外，陳淑姿也指出，原則上今年GDP應該會突破4%，而且今年前九月薪資成長增幅已經高過物價漲幅，代表薪資成長追上通膨。