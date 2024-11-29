川普關稅戰 主計長估2026年影響台灣

美國總統當選人川普表示上任後將對墨西哥、加拿大和中國大陸進口商品加徵關稅，墨西哥總統薛恩鮑姆緊急和川普熱線通話，希望川普打消念頭；歐洲央行總裁拉加德則敦促歐盟國家增加對美採購，避免引爆貿易戰危及全球經濟成長。至於川普啟動關稅戰是否影響台灣出口或經濟？主計長陳淑姿說，「會有影響」，但效應應該二○二六年才會顯現。

川普預告將祭出關稅戰讓全球經濟籠罩在不確定性的陰影下，立法院財委會昨邀請陳淑姿業務報告，立委賴士葆指出，美國可能針對十大進口國下手，除了中國大陸、墨西哥、加拿大等國，台灣也是十大進口國，如果對台灣加徵百分之十關稅，對經濟成長率影響多大？

陳淑姿表示，初步評估美國關稅措施對台灣的影響利多利空面向，可能到二○二六年後才會顯現影響，不是二○二五年，屆時也會進行估算，影響層面還要觀察。她說，若以今年來看，八月預估今年經濟成長率百分之三點九，因為前三季表現亮眼，在第四季預測不變情況下，今年全年經濟表現有望上修，應該會超過百分之四。

事實上，針對川普宣布上任後將對墨西哥進口商品課徵百分之廿五的關稅，墨西哥也已展開危機處理。墨西哥總統薛恩鮑姆廿七日和川普通話，川普之後在Truth Social平台表示，他和薛恩鮑姆「相談甚歡」、「富有成效」。他說，薛恩鮑姆已同意阻止經由墨西哥進入美國的移民，雙方還討論如何遏制非法毒品流入美國的措施。但薛恩鮑姆隨即澄清，強調墨西哥主張搭建政府與人民的橋梁，無意關閉邊界。

彭博經濟學家估算，如果美國真的祭出高關稅，可能危及墨西哥近百分之十一的國內生產毛額（ＧＤＰ）；穆迪則將墨西哥明年經濟成長預測大幅調降至百分之○點六，這將是二○二○年因疫情引發經濟衰退以來最糟一年。分析師說，影響主要反映會在「貿易、投資和匯款方面，同時金融業也將因避險和波動性而受到衝擊」。

而面對川普上台後可能大打關稅戰，歐洲央行總裁拉加德在接受金融時報採訪時指出，歐盟必須進行協商而不是報復，「坐下來討論，看看大家能夠如何合作一起解決問題」，因為貿易戰對誰都沒好處，將導致全球ＧＤＰ下降。

拉加德表示，歐盟可向美國多採購一些特定產品，像是液化天然氣、國防裝備等；如此可望造就比報復策略更好的情況。她說，「以牙還牙的過程，沒有人會是贏家」。