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川普課關稅…郭智輝助台商布局遭質疑淘空台灣 經部反駁

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝在立法院經委會被問到如何協助廠商面對美國加關稅壓力時表示，可幫他們去美設廠。聯合報系資料照
經濟部長郭智輝在立法院經委會被問到如何協助廠商面對美國加關稅壓力時表示，可幫他們去美設廠。聯合報系資料照

經濟部協助台商全球布局，但有立委認為此舉疑有淘空台灣之嫌，經濟部對此表示，這是完全錯誤的指控。經濟部長郭智輝表示，若美國新政府針對墨西哥課徵關稅，則在墨西哥設廠的台商可能受到影響，因此協助以美國市場為主的業者布局美國，因是因勢利導的作法，全球政府都會這樣做。

郭智輝指出，部分業者本來就在墨西哥投資，質疑調整全球布局策略與掏空台灣有何關係？不應該以政治語言污名化台商以台灣為本，全球布局的策略。

經濟部指出，從2018年美中貿易衝突起，台商面對新變局，因應客戶要求、接近市場、當地配套措施完整性、政府補貼等多方因素權衡考量下，藉由生產線多元分流布局，降低過去高度集中於中國大陸生產的風險，有效強化供應鏈韌性競爭力需求下，全球多元布局，走向日不落國式的生產，已是必然趨勢。

過去墨西哥因為擁有「美墨加協定」（USMCA）關稅減免、地理位置鄰近主要市場、勞工成本較低等優勢，吸引電子業廠商前往布局，但業者在墨西哥之外，台灣、東南亞、歐洲，甚至美國本土都有產能，會因應外部環境變化調整布局策略。

經濟部表示，美國未來可能會針對墨西哥、加拿大、中國祭出高關稅政策，經濟部採取「境外關內」政策，針對台灣半導體及資通訊等優勢產業，透過以大帶小的模式，協助產業供應鏈中的中小企業海外布局，形成產業聚落，另成立服務公司，提供台商建廠到營運一站式服務。

經濟部強調，投資台灣，以台灣為本的方向不變，善用臺灣在全球供應鏈關鍵地位優勢，加強吸引外商加碼台灣及與台廠進行投資合作，運用政府相關稅負抵減優惠及政策資源，加強鼓勵外商在台設立研發中心及引入前瞻技術合作。

經濟部舉例，今年就有許多AI指標大廠來台投資，包括美商超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、德商英飛凌（Infineon）等宣布在台設立研發中心，即是看好臺灣在AI黃金時代下的價值。

台商 墨西哥 川普 經濟部 郭智輝 關稅

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