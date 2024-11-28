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掏空台灣？經部：川普課關稅 協助墨西哥台商全球布局是因應情勢

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。記者曾吉松／攝影
經濟部長郭智輝。記者曾吉松／攝影

川普2.0祭出高關稅，在野陣營立委指經濟部協助台商全球布局會掏空台灣，經濟部28日鄭重表示，此為完全錯誤的指控。經濟部長郭智輝因應國會詢問，未來美國政經新局，若針對墨西哥課徵關稅，在墨設廠的台商可能受到影響，將協助以美國市場為主的業者布局美國，這是因應情勢、因勢利導的作法，全球政府皆然。

經濟部表示，我部分業者本就在墨投資，調整全球布局策略與掏空台灣有何關係？不應以政治語言污名化台商以台灣為本，全球布局的策略。

經濟部指出，從2018年美中貿易衝突起，台商面對新變局，因應客戶要求、接近市場、當地配套措施完整性、政府補貼等多方因素權衡考量下，藉由生產線多元分流布局，降低過去高度集中於中國大陸生產的風險，有效強化供應鏈韌性競爭力需求下，全球多元布局，走向日不落國式的生產，已是必然趨勢。

經濟部表示，過去墨西哥因擁有「美墨加協定」(USMCA)關稅減免、地理位置鄰近主要市場、勞工成本較低等優勢，吸引電子業廠商前往布局，但業者除在墨西哥之外，臺灣、東南亞、歐洲甚至美國本土都有產能，會因應外部環境變化調整布局策略。

至於未來美國政經新局後，可能針對墨西哥與加拿大以及中國大陸祭出高關稅政策，經濟部採取「境外關內」政策，針對台灣半導體及資通訊等優勢產業，透過以大帶小的模式，協助產業供應鏈之中小企業海外布局，形成產業聚落，另成立服務公司，提供臺商建廠到營運一站式服務。

經濟部強調，投資台灣，以台灣為本的方向不變，善用台灣在全球供應鏈關鍵地位優勢，加強吸引外商加碼台灣及與台廠進行投資合作，運用政府相關稅負抵減優惠及政策資源，加強鼓勵外商在台設立研發中心及引入前瞻技術合作。舉例來說，今(113)年許多 AI 指標大廠都來台投資，包括美商超微(AMD)、輝達(NVIDIA)、德商英飛凌(Infineon)等宣布在台設立研發中心，即是看好台灣在AI黃金時代下的價值。

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