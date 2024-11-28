川普大打關稅戰 宏碁總座陳俊聖：現在臆測沒有意義

電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今日出席龍騰微笑競賽頒獎典禮，接受媒體採訪時，被問及美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言將提高關稅，陳俊聖表示，距離川普就任尚有50多天，中間仍有變數，若依照川普現在的言論就開始做準備，沒有太大意義，但台灣供應鏈會密切觀察政策變化，快速反應，面對未來波動，需具備應變能力和韌性。

川普喊出要對墨西哥、加拿大、中國大陸加徵關稅，陳俊聖今天指出，在川普上任前，宏碁已在思考如何應對關稅問題，宏碁採取的是短鏈策略，靠近市場，並不單純依賴中國加一、中國加二等模式，每家公司對供應鏈重組的想法都不太一樣，但宏碁目前與代工廠配合良好，為了在全球供應鏈重組之際能更加貼近市場，盡可能與在地ODM配合，實在不行就自建廠房，所以宏碁在印度、印尼都有佈局。

陳俊聖說，川普即將上任，面對各種可能的政策方向，供應鏈反應要很快速，但從現在到川普就任還有50幾天，中間會有各種變數，所以不適合將川普的所有言論都「放在心上」、「現在做臆測沒有太大意義」，也不適合太早就開始啟動任何事宜。

針對後續AI筆電市況，陳俊聖今日表示，AI PC產品可望在明年第三季達到價格甜蜜點，預計有機會落在799美元至899美元區間，如此才有望刺激市場需求。

許多廠商則預言今年第四季旺季不旺，但陳俊聖說，宏碁仍密切關注市場動態並保持策略彈性，尚在努力推進第四季業績。宏碁目前在AI領域軟硬兼備，除有AI硬體設備、AI筆電，也積極布局AI軟體應用，包括AI醫療等；可看見AI的長期願景正在實現，從客戶服務、內部員工關係諮詢等AI應用，也從概念驗證階段（POC），開始進入真實場域，實際落地。