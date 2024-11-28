川普大打關稅戰 宏碁總座陳俊聖：現在臆測沒有意義
電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今日出席龍騰微笑競賽頒獎典禮，接受媒體採訪時，被問及美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言將提高關稅，陳俊聖表示，距離川普就任尚有50多天，中間仍有變數，若依照川普現在的言論就開始做準備，沒有太大意義，但台灣供應鏈會密切觀察政策變化，快速反應，面對未來波動，需具備應變能力和韌性。
川普喊出要對墨西哥、加拿大、中國大陸加徵關稅，陳俊聖今天指出，在川普上任前，宏碁已在思考如何應對關稅問題，宏碁採取的是短鏈策略，靠近市場，並不單純依賴中國加一、中國加二等模式，每家公司對供應鏈重組的想法都不太一樣，但宏碁目前與代工廠配合良好，為了在全球供應鏈重組之際能更加貼近市場，盡可能與在地ODM配合，實在不行就自建廠房，所以宏碁在印度、印尼都有佈局。
陳俊聖說，川普即將上任，面對各種可能的政策方向，供應鏈反應要很快速，但從現在到川普就任還有50幾天，中間會有各種變數，所以不適合將川普的所有言論都「放在心上」、「現在做臆測沒有太大意義」，也不適合太早就開始啟動任何事宜。
針對後續AI筆電市況，陳俊聖今日表示，AI PC產品可望在明年第三季達到價格甜蜜點，預計有機會落在799美元至899美元區間，如此才有望刺激市場需求。
許多廠商則預言今年第四季旺季不旺，但陳俊聖說，宏碁仍密切關注市場動態並保持策略彈性，尚在努力推進第四季業績。宏碁目前在AI領域軟硬兼備，除有AI硬體設備、AI筆電，也積極布局AI軟體應用，包括AI醫療等；可看見AI的長期願景正在實現，從客戶服務、內部員工關係諮詢等AI應用，也從概念驗證階段（POC），開始進入真實場域，實際落地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言