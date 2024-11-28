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川普關稅議題 穎崴董事長王嘉煌這樣看

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

被外界封為「關稅人」的美國準總統川普揚言將重啟關稅壁壘，引發市場關注對產業的各方面影響，半導體測試介面大廠穎崴（6515）董事長王嘉煌28日在法說會期間受訪提出看法。

他說，關稅壁壘對穎崴影響輕微，美國當地生產還沒有急迫性，仍以銷售和服務為主。

外界關注川普若後續提高關稅對產業供應鏈影響，王嘉煌說，對公司影響輕微，終端客戶在北美，客戶使用的測試介面生產基地包含台灣與東南亞等，預期直接出貨美國有限，主要配合晶圓廠與封測廠。

至於後續美國投資是否加速，他則說，目前無相關計畫，仍看晶圓代工大廠投資後的高階封裝投資規模而定，封測直接在美國投資仍和台灣有很大差距。

就關稅議題，穎崴財務長李振昆則說，原先美國總統當選人川普說對大陸課稅60%以及其他國家10%，而目前則是有意提高先加拿大、墨西哥和中國大陸關稅，尚未包含台灣，在目前相關基礎上預期穎崴出貨給美國公司在台灣的交易不受影響，半導體來看台灣仍屬於賣方市場，等於買方需自行吸收，估計影響有限，反而是出口管制議題的政策後續更新對產業影響需要持續關注。

川普 關稅

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