川普擬重啟關稅壁壘 宏碁陳俊聖：密切觀察中

美國準總統川普揚言將重啟關稅壁壘，後續如何因應，宏碁（2353）董事長陳俊聖28日表示，密切觀察中，每家公司對供應鏈重組的想法都不同，宏碁是朝短鏈思考、盡可能靠近市場，而不是「中國加二」，盡可能與ODM配合，實在都不行就自己建，例如在印度、印尼都有自己建產線。

陳俊聖表示，面對川普政策出來，供應鏈反應要很快速，但直到他就任前還有50幾天，中間還會有各種變數，現在還不適合太早做臆測。

談及宏碁的全球化布局策略，陳俊聖指出，很多企業可能會轉往東南亞，每家公司對供應鏈重組的想法都不同，宏碁是朝短鏈思考、盡可能靠近市場，而不是採取「中國加一」或「中國加二」等策略。

陳俊聖說，宏碁盡可能與ODM廠配合，若ODM廠在當地有廠確實不錯，若實在不行就自己建，例如在印度、印尼等較大的市場，宏碁就有自己建廠。

陳俊聖透露，在川普上任前，宏碁已在思考如何應對關稅，現在川普即將上任，會使相關布局更加清晰，需要更多應變能力。