見轉機？川普會談墨西哥總統 筆電五哥兵推憂這2點

川普突襲預告1月20日上任時將對加拿大跟墨西哥開徵25%關稅，墨西哥總統28日緊急會晤川普盼收回成命，筆電供應鏈移出中國大陸最晚，廣達、英業達押泰國，仁寶、緯創布局越南，業者指出若「下注」地點錯了，需擔心兩點：1.訂單大風吹，2.慎防程咬金，且OEM跟ODM訂單衝擊不同。

川普26日宣布對墨西哥放任居民越過邊境造成非法移民問題，加上毒品問題嚴重，威脅一上任就開徵25%關稅，迫使新任墨西哥總統Claudia Sheinbaum Pardo緊急與川普會晤談話，表示同意禁止墨西哥國民擅自進入美國南部邊境非法移民，並就毒品問題防制交換意見，這番舉動讓川普28日在其官方社群上稱「這是一次美好且具成效的會談」，能否有效化解墨西哥關稅危機，供應鏈正高度關注。

年關將至，筆電ODM廠都在進行新年度規劃，如今川普隨興所致的發言，卻擾動電子五哥計畫，現在高階主管第一個燒腦問題是需重新沙盤推演接下來可能的「意外」，由於ODM五哥在美國大選前夕，都已「下注」完畢，若選定的新基地被川普點名課徵高關稅，如何應變？成內部沙盤演練重點。

中國大陸以外的筆電製造廠區，廣達、英業達押泰國，仁寶、緯創布局越南，值得注意的是，台灣也有少量筆電產能，雖電子五哥都號稱在全球工廠數量布局廣又多，但筆電工廠除中國大陸跟台灣，就以上述兩國為主。

業者指出，以筆電FOB（出口報價）500美元一台為例，若越南或泰國被川普點名將加徵關稅，每多1%就是要5美元成本，因此，現在哪一國生產的「製造成本」最便宜，已非第一考量，因為關稅動輒10～25%，絕對影響更大，若下注廠區被點名要高關稅，將考驗ODM廠商機動能力（供應鏈韌性）時刻。

經濟部長郭智輝赴立院答詢時，表示川普新政讓EMS廠商最緊張，對此ODM業者解釋，該見解無誤，因為ODM筆電廠商都具備研發能力，所自研機種獲得品牌商採用，故製造設計權限都握在手裡，客戶無法轉走訂單，只能要求ODM廠商盡快從高關稅廠區移到其他廠區製造。

但OEM廠訂單的設計權在品牌原廠手裡，轉單困難度比較低，若筆電原廠因關稅25%要從A廠移轉至另一個EMS廠，會比ODM訂單移轉容易得多，也因此雖EMS廠號稱全球工廠數量勝ODM廠，但究竟客戶會在EMS全球廠區內移轉，還是會有「程咬金」其他EMS廠也來見縫插針，就有變數。

業者透露，目前除美國EMS廠，更關注中國大陸幾家專業EMS廠商如華勤、立訊、藍思、比亞迪的搶單。

相反的，品牌筆電廠角度不同，「DHL」品牌：惠普、戴爾、聯想及台灣雙A華碩及宏碁，因關稅衝擊影響程度不一，業者指出，蘋果、聯想、華碩筆電自研率高，釋出訂單多為OEM單，故若真有關稅問題，轉移至其他OEM廠商製造較容易，而惠普、戴爾跟ODM合作密切，一旦量產不易轉單，其主力供應商廣達、仁寶、緯創、英業達必須替客戶尋找新製造地替代。

由於墨西哥已被點名25%關稅，業者分析，若後續越南或泰國任一國家被點名，去其他東南亞國家製造將成備胎，從零到有建廠需一年多時間，如何租廠或把手上既成電子製造工廠改裝啟動，就看各家反應本事。

筆電供應鏈慢郎中，因關鍵零件多

筆電移出中國大陸速度最慢，一方面是因為現階段多數國家零關稅，二來是筆電供應鏈遷徙比一般電子產品困難。TrendForce統計中國大陸仍是現階段全球筆記型電腦的主要生產地，其產能約占全球的89%。

目前僅「雙印」印度及印尼為建立本地供應鏈，要求內銷品牌必須提高在地自製率，用補貼獎勵或法規禁售來威脅利誘，由於筆電有面板、機殼、硬碟、主機板等關鍵零件，相對桌機或顯示器組裝程序更為複雜。

TrendForce最新調查，2024年全球筆記型電腦市場受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩，預計全年出貨量為1.74億台，年增3.9%，這個產值上兆元的產業，此次有可能再因川普回任美國總統大選開始動起來。