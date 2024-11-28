川普啟動關稅戰 影響台灣經濟表現？主計長說這一年效應才出現

美國新任總統川普還未上任，已經先宣布上任後將對中國大陸及墨西哥、加拿大祭出提高關稅，立委今天關切川普效應是否會影響台灣出口及經濟表現？行政院主計長陳淑姿今日表示「會有影響」，目前尚未估對今年影響，效應應該會在2026年才會展現。目前整體經濟情況不錯，8月時估台灣今年經濟率3.90%有望上修，應該會超過4%。

立委也關心主計總處的家庭財富報告顯示中產階級消失現象，陳淑姿表示，此次調查結果與30年調查方法與比較基礎都不同，財富占比變化是經濟發展趨勢下必然結果。對於中產階級返貧，陳淑姿回答「目前不是這麼明顯」。

立法院財政委員會今天邀請行政院主計總處、審計部業務報告並備詢。立委林德福、賴士葆等人都關切川普最近提出的加徵關稅對台灣經濟影響，賴士葆指出，美國可能針對其十大進口國下手，除了中國大陸、墨西哥、加拿大等國，台灣也是十大進口國，如果對台灣加徵10%，對經濟成長率影響多大？

陳淑姿表示，目前評估相關效應會在2026年才會展現，若以今年來看，8月估經濟成長率3.90%，若第四季經濟成長率預測不變情況下，今年全年經濟表現有望上修，應該會超過4%。

林德福指出，亞洲開發銀行直指台灣出口集中AI相關產業表現，地緣政治風險可能導致台灣出口成長下行風險，台灣是否除了AI產業外，其餘產業都停滯或負成長?

陳淑姿表示，台灣目前投資成長很好，內需消費也成長，以目前狀況一直逐漸復甦中，傳產投資也有顯著成長。

賴士葆以1998年亞洲金融風暴為例，指當時就是因為1997年泰國銖重貶50%後爆父風暴，川普加徵關稅，中國大陸一定會用貶值對付，各國也可能競相貶值，是否會有不利影響？陳淑姿強調，的確要有積極作為防範。

林德福也關切數據顯示最富有家庭財富占比達六成二，中等財富占比卻下降，台灣是否也有中產階級返貧問題？政府有何對策？陳淑姿表示，此次國富調查與30年前調查不同，比較基礎也不一樣，不能相比，此次調查較精準，當年調查數據較為粗略，一些變化也是經濟發展下必然趨勢，她認為台灣中產階級消失「不至於，目前還不明顯」。

她指出，若以家庭收支調查來看，最高與最低五等分差距是縮小，政府也透過社會福利政策移轉支出縮小差距。她強調，目前政府致力提高薪資，先從所有承攬契約約聘人員薪資至少調到3.1萬元，希望帶領企業一起加薪。