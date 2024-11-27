川普擬提高關稅 上銀不排除部分後段製程加工移往美國

針對美國總統當選人川普擬提高關稅，傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）董事長卓文恒今(27)日表示，上銀未來不排除將部分後段客製化半成品製程加工或機電整合服務項目，逐步轉移到美國當地，以避開加稅的衝擊。

卓文恒今天受邀參加經濟日報舉辦的「2024產業戰略高峰論壇」並發表演講，暢談機械產業在AI時代的機會，會後對川普加稅新政發表看法。

卓文恒不諱言，川普欲振興美國當地製造業，推動美國優先政策，相關加稅作法可以想見。

至於上銀集團因應的策略，卓文恒說，美洲市場占上銀整體營收的比重約6%，上銀不排除將部分後端客製化半成品製程加工或機電整合服務項目，逐步轉移到美國當地，既貼近當地客戶需求，也避開加稅的衝擊。

而在機器人的佈局上，近期備受關注的人形機器人，卓文恒透露，目前檯面上的人形機器人大廠都陸續與上銀集團洽談合作，上銀在關鍵元件包括滾珠螺桿、滾柱軸承、諧波減速機等，都已準備就緒。

在其他機器人領域，卓文恒指出，上銀積極佈局專用型機器人，包括保安和巡防應用犬型機器人、為葡萄園採收用服務型機器人、物流應用機器人、醫療用智慧教練機器人、焊接機器人等。

在墨西哥有設廠的全球水龍頭及衛浴大廠成霖企業表示，目前公司已進行各種試算，同時在整體考量中國廠、墨西哥廠及其他國家外廠的產能分配，以降低美國加稅的影響。

成霖北美總辦事處位於芝加哥，負責Gerber品牌的行銷和配送；陶瓷廠則坐落於墨西哥的薩爾蒂約市，主要配合Gerber 品牌在北美市場的策略發展，由於地緣鄰近主要市場，也大幅縮短交期，是當初設廠的主要考量。