快訊

又是竹科！去年新竹平均總薪資達122.9萬元奪冠

彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾罷凌真相

南韓首爾破紀錄大雪影響逾200航班 傳2人喪命多人傷、各地停電

川普風險指數墨西哥最高 黃志芳對美課重稅「不意外」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
川普將對墨西哥加拿大加重關稅，貿協董事長黃志芳說不意外，川普風險指數已見端倪。圖／聯合報資料照片
川普將對墨西哥加拿大加重關稅，貿協董事長黃志芳說不意外，川普風險指數已見端倪。圖／聯合報資料照片

川普日前表示，上任第一天就要對墨西哥、加拿大進口產品加課25％關稅，對中國進口產品加徵10％關稅，貿協董事長黃志芳說，不在意料之外，今年上半年，英國經濟學人智庫EIU就列出川普當選的各國風險值，墨西哥風險超過70％最高，大家應該都有心理準備了。

黃志芳27日出席台灣精品頒獎典禮時被問到相關議題，他表示，在美國總統大選前，台灣企業對於兩種不同情境，即賀錦麗當選及川普當選，應該都有一些沙盤推演及研判，因此川普當選後，大家也應該都有心理準備，川普對墨西哥及加拿大課徵高關稅，其實並不在意料之外。

黃志芳說，今年上半年，英國《經濟學人》智庫就有針對川普當選，提出各個國家的風險指數，其中以墨西哥71分最高，他在美國總統大選前，透過演講機會跟業者溝通川普當選風險指數，相信業者都有針對美國大選結果，做過沙盤推演。

經濟學人智庫的川普風險指數，是針對美國前70大貿易夥伴，基於貿易、移民、安全等三領域的脆弱性進行評估。

根據EIU公布的川普風險指數，設定川普當選時各個國家的風險指數為何，墨西哥71分，全世界川普當選風險最高的國家就是墨西哥，德國53，中國49，加拿大也是50多。

墨西哥風險指數最高，與中國廠商外移至墨西哥設廠布局有關，黃志芳10月底曾在一講座提到，因為中國看好「美墨加協定」市場，中國廠商選擇到墨西哥投資設廠。

黃志芳說，他在美國總統大選前，就有透過演講場合與業者溝通，建議大家應該對於美國總統大選結果做沙盤推。

川普 關稅 黃志芳

延伸閱讀

美丹佛市長護無證移民稱願為此坐牢 川普邊境沙皇：我送他入監

台海地緣政治等4大挑戰 2025川普上任怎拆彈？對台態度成關鍵

川普揚言動用軍隊遣返移民 拉美教會界惶恐不安：需人性改革

川普大課關稅目的為何？加墨中3國均表不滿 各界關注是否落實

相關新聞

川普風險指數墨西哥最高 黃志芳對美課重稅「不意外」

川普日前表示，上任第一天就要對墨西哥、加拿大進口產品加課25％關稅，對中國進口產品加徵10％關稅，貿協董事長黃志芳說，不...

川普加關稅 企業「移美論」？經長：可幫他們去美設廠

美國總統當選人川普已表態，上任第一天就要對加拿大、墨西哥進口美國商品增加25％關稅，對中國增加10％關稅。經濟部長郭智輝...

川普加關稅 經長：EMS廠多在德州等地 應不會很嚴重

美國總統當選人川普揚言對加拿大、墨西哥、中國提高關稅，經濟部長郭智輝表示，電子製造服務（EMS）可能會比較緊張，但電子製...

川普2.0高關稅越南也遭殃 台商回流工業區土地需求增

美國共和黨總統當選人川普預告明年上任後，將對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，牽動供應鏈全球重新布局，恐衝擊台商必須加速分散...

深化美國製造基礎！東元董座利明献：台灣公司最欠缺「彼此合作」

針對美國未來關稅政策的因應策略，東元電機（1504）董事長利明献27日表示，「美國優先」是趨勢，不論是誰當選，產業都要思...

川普加關稅 留得住台積電先進製程？ 經長郭智輝這麼回

晶圓代工廠台積電（2330）高雄2奈米廠提早進機，經濟部長郭智輝27日在立法院受訪表示，2奈米市場需求強烈，全球只有台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。