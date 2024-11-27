川普風險指數墨西哥最高 黃志芳對美課重稅「不意外」

川普日前表示，上任第一天就要對墨西哥、加拿大進口產品加課25％關稅，對中國進口產品加徵10％關稅，貿協董事長黃志芳說，不在意料之外，今年上半年，英國經濟學人智庫EIU就列出川普當選的各國風險值，墨西哥風險超過70％最高，大家應該都有心理準備了。

黃志芳27日出席台灣精品頒獎典禮時被問到相關議題，他表示，在美國總統大選前，台灣企業對於兩種不同情境，即賀錦麗當選及川普當選，應該都有一些沙盤推演及研判，因此川普當選後，大家也應該都有心理準備，川普對墨西哥及加拿大課徵高關稅，其實並不在意料之外。

黃志芳說，今年上半年，英國《經濟學人》智庫就有針對川普當選，提出各個國家的風險指數，其中以墨西哥71分最高，他在美國總統大選前，透過演講機會跟業者溝通川普當選風險指數，相信業者都有針對美國大選結果，做過沙盤推演。

經濟學人智庫的川普風險指數，是針對美國前70大貿易夥伴，基於貿易、移民、安全等三領域的脆弱性進行評估。

根據EIU公布的川普風險指數，設定川普當選時各個國家的風險指數為何，墨西哥71分，全世界川普當選風險最高的國家就是墨西哥，德國53，中國49，加拿大也是50多。

墨西哥風險指數最高，與中國廠商外移至墨西哥設廠布局有關，黃志芳10月底曾在一講座提到，因為中國看好「美墨加協定」市場，中國廠商選擇到墨西哥投資設廠。

黃志芳說，他在美國總統大選前，就有透過演講場合與業者溝通，建議大家應該對於美國總統大選結果做沙盤推。