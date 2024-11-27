川普加關稅 企業「移美論」？經長：可幫他們去美設廠

美國總統當選人川普已表態，上任第一天就要對加拿大、墨西哥進口美國商品增加25％關稅，對中國增加10％關稅。經濟部長郭智輝被問到如何協助這些地方的台商如何因應時表示，「幫他們去美國設廠，隔一條街就是美國」，台商自己就會去。

經濟部長郭智輝27日赴立法院報告經濟部主管114年度預算，立委葉元之質詢指出，川普現在要對墨西哥、加拿大、中國大陸進口美國商品提高關稅，但經濟部提倡境外關內，移到其他國家生產，以降低關稅負擔，已有很多大廠到墨西哥設廠，經濟部目前掌握情況如何？

郭智輝表示，台灣廠商到墨西哥設廠的位置，跟美國的新墨西哥州很接近，如果川普要對墨西哥商品加課25％關稅，「我相信廠商會衡量」，墨西哥政府有給台商獎勵，可能是土地不用錢，台商自己會衡量持續在墨西哥生產是否划算，因為生產的產品也不一定就是賣給美，也可能是加拿大或南美國家。

郭智輝受訪時表示，川普的加徵關稅計畫剛剛提出來，經濟部會找業界共同討論妥適的因應方式，因為是昨天剛剛才提出，目前還沒收到產業的反應。比較緊張的產業，應該是EMS（電子代工服務）廠商，大部分是在德州旁邊，即新墨西哥附近，他認為EMS產業會有一些新的想法與布局。

葉元之質詢，如果這些電子製造代工廠受到川普關稅政策影響的話，經濟部會不會向WTO申訴？郭智輝說，要有贏的把握才會申訴，而且現在還不知道影響有多大，但經濟部有各種設想，也會向電電公會的會員了解一下。

郭智輝說，商業上就是等他實際出手之後，再來對應，經濟部當然有很多對應的方法．葉元之追問，如果這些電子代工廠有受到關稅影響，經濟部會怎麼因應？

郭智輝表示，「我們就幫助他到美國去 到美國去設廠」，因為那裡隔一條街就是美國，他們自己就會去了，「桃李不言，下自成蹊」，葉元之則回應郭智輝「這也是一種移美論」，未來這些公司就鼓勵到美國設廠。

郭智輝會後受訪時進一步表示，商業是建立在競爭的過程，美國不只對台灣而是對全球，經濟部會想設法摸清主要競爭對手是誰，競爭一定是動態的，現在還沒辦法告訴大家經濟部要怎麼做，但原則上就是幫助廠商，動態管理，因為川普的做法仍在不確定的狀態。

若廠商因為關稅壓力而被迫搬遷至美國，人事土地成本問題如何解決？郭智輝說，到美國生產，進口材料到美國可能要打稅，但企業所得稅就可以降低，廠商就是要綜合評估，環境、競爭力等都要評估。