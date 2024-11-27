深化美國製造基礎！東元董座利明献：台灣公司最欠缺「彼此合作」

針對美國未來關稅政策的因應策略，東元電機（1504）董事長利明献27日表示，「美國優先」是趨勢，不論是誰當選，產業都要思考如何深化在美國製造的基礎；東元已具備這些製造條件，目前也積極與其他產業合作，嘗試在美國取得更大的發展，「這就有點像是國家隊的概念，單打獨鬥不見得有利，台灣公司最欠缺的可能就是彼此合作。」

經濟日報11月27日舉辦「2024產業戰略高峰論壇—AI催動產業低碳化與智慧化」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討在AI時代下，如何協助產業達成低碳化目標，同時實現智慧化轉型，為企業帶來更高的經濟效益與社會價值。論壇由經濟部、中國信託銀行、中華汽車、台灣電力公司、元大投信協辦。

對於美國總統當選人川普（Donald Trump）未來提高關稅的影響，利明献受訪時表示，東元目前的思考是「保持彈性」來因應，既然對中國大陸啟動高關稅，那麼就盡量往越南、台灣、甚至墨西哥前進設廠。

如今，墨西哥也被川普加大課稅。利明献說，雖然東元才剛設廠，衝擊還算小，但就不曉得川普要如何利用這事展開談判，或可能是想要藉此解決移民問題，目前都還不明朗。

他也認為，以現在政經情勢，「美國優先」就是趨勢，不論是誰當選，企業都要擁有美國製造的基礎，並從這基礎進一步發展；如果以前沒有基礎、現在才要赴美設廠，就會需要面對一堆成本上的問題。

至於中國大陸布局，利明献指出，目前出貨量到美國還很少，因此仍以「當地製造、當地供應」為方向；在台灣方面，則比較像是讓生產基地保持彈性，確保每一個生產基地都有應變的能力，像是保有產線的基礎設施並隨時準備好，作為保持彈性的方式。