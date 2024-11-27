快訊

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

張忠謀自傳親揭「曾5年3次離職」 已無路可走只剩台積電

班加不完、房買不起！鐵飯碗生鏽 年輕公務員南漂求生

深化美國製造基礎！東元董座利明献：台灣公司最欠缺「彼此合作」

經濟日報／ 記者楊絡懸／台北即時報導
東元電機董事長利明献接受採訪。記者楊絡懸／攝影
東元電機董事長利明献接受採訪。記者楊絡懸／攝影

針對美國未來關稅政策的因應策略，東元電機（1504）董事長利明献27日表示，「美國優先」是趨勢，不論是誰當選，產業都要思考如何深化在美國製造的基礎；東元已具備這些製造條件，目前也積極與其他產業合作，嘗試在美國取得更大的發展，「這就有點像是國家隊的概念，單打獨鬥不見得有利，台灣公司最欠缺的可能就是彼此合作。」

經濟日報11月27日舉辦「2024產業戰略高峰論壇—AI催動產業低碳化與智慧化」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討在AI時代下，如何協助產業達成低碳化目標，同時實現智慧化轉型，為企業帶來更高的經濟效益與社會價值。論壇由經濟部、中國信託銀行、中華汽車、台灣電力公司、元大投信協辦。

對於美國總統當選人川普（Donald Trump）未來提高關稅的影響，利明献受訪時表示，東元目前的思考是「保持彈性」來因應，既然對中國大陸啟動高關稅，那麼就盡量往越南、台灣、甚至墨西哥前進設廠。

如今，墨西哥也被川普加大課稅。利明献說，雖然東元才剛設廠，衝擊還算小，但就不曉得川普要如何利用這事展開談判，或可能是想要藉此解決移民問題，目前都還不明朗。

他也認為，以現在政經情勢，「美國優先」就是趨勢，不論是誰當選，企業都要擁有美國製造的基礎，並從這基礎進一步發展；如果以前沒有基礎、現在才要赴美設廠，就會需要面對一堆成本上的問題。

至於中國大陸布局，利明献指出，目前出貨量到美國還很少，因此仍以「當地製造、當地供應」為方向；在台灣方面，則比較像是讓生產基地保持彈性，確保每一個生產基地都有應變的能力，像是保有產線的基礎設施並隨時準備好，作為保持彈性的方式。

川普 關稅

延伸閱讀

報告：川普關稅將使南韓對美出口蒸發逾10%

川普當選…拋售美債最恐慌時點已過！00687B受益人數成長驚人

川普對中、加、墨加徵關稅 經濟部：三大方案展延三年

川普加關稅或成最大灰犀牛 李彥秀：民進黨低估川普2.0

相關新聞

關稅來了！川普對加墨及中國大陸加關稅 郭智輝指「這些廠商」影響大

美國總統當選人川普已表示，一上任後就要對加拿大、墨西哥徵收25％的關稅、對中國大陸加徵10％的關稅。經濟部長郭智輝27日...

深化美國製造基礎！東元董座利明献：台灣公司最欠缺「彼此合作」

針對美國未來關稅政策的因應策略，東元電機（1504）董事長利明献27日表示，「美國優先」是趨勢，不論是誰當選，產業都要思...

川普加關稅 經長：EMS廠多在德州等地 應不會很嚴重

美國總統當選人川普揚言對加拿大、墨西哥、中國提高關稅，經濟部長郭智輝表示，電子製造服務（EMS）可能會比較緊張，但電子製...

川普2.0高關稅越南也遭殃 台商回流工業區土地需求增

美國共和黨總統當選人川普預告明年上任後，將對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，牽動供應鏈全球重新布局，恐衝擊台商必須加速分散...

川普加關稅 留得住台積電先進製程？ 經長郭智輝這麼回

晶圓代工廠台積電（2330）高雄2奈米廠提早進機，經濟部長郭智輝27日在立法院受訪表示，2奈米市場需求強烈，全球只有台積...

川普對中、加、墨加徵關稅 經濟部：三大方案展延三年

美國總統當選人川普已表示，一上任後就要對加拿大、墨西哥徵收25％的關稅、對中國加徵10％的關稅。多位立委關切我三大投資方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。