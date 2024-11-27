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川普加關稅 留得住台積電先進製程？ 經長郭智輝這麼回

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者陳儷方攝影
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者陳儷方攝影

晶圓代工廠台積電（2330）高雄2奈米廠提早進機，經濟部長郭智輝27日在立法院受訪表示，2奈米市場需求強烈，全球只有台積電對2奈米商業運轉非常有把握，他樂觀看待台積電高雄廠進度，經濟部希望滿足台積電設廠需求，他呼籲，台電電力開發計畫也能獲地方支持，才能穩定供電。

郭智輝27日赴立法院經濟委員會報告114年度預算，美國總統當選人川普已表示，一上任後就要加徵關稅。國民黨立委鄭正鈐今日在立法院經濟委員會質詢，台積電在美國持續擴廠，第一座廠是4奈米、第二座廠是3奈米，美國商務部日前說，第三座廠是「未來先進製程」，他質詢「會不會到A16埃米級技術也出去？」最後變成台積電最先進技術在美國、而不是台灣？他認為，經濟部對台積電對外投資有很大影響力，經濟部作為台積電後盾，將台積電留在台灣。

郭智輝說，台積電在美國亞利桑納第一座廠已經蓋完，2025年初量產，估計要滿載需要1至2年，之後第二座廠才會進行。而台積電是民間公司，是要以獲利為目的，在此前提下，先進製程才有可能移出去。

民進黨立委賴瑞隆質詢時表示，台積電高雄P1廠提早進機，P2到P5等廠進度陸續進行，他詢問郭智輝看法，並質詢高雄是否為全台供電最充沛的縣市？

對此，郭智輝表示，他台積電建廠進度是否樂觀其成，2奈米市場的需求非常強烈，全球只有台積電非常有把握可以商業運轉，經濟部也希望滿足台積電設廠的各項需求。台積電所需電力，台電公司會全力以赴，台積電發展，更需要台電的支持，他希望地方支持台電開發電力，穩定供電給台積電。

台電總經理王耀庭表示，高雄有3座台電電廠，現在和未來部分機組也會新增燃氣機組，高雄可以說是全台供電最充沛的縣市。

川普 郭智輝 關稅

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