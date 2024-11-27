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川普對中、加、墨加徵關稅 經濟部：三大方案展延三年

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

美國總統當選人川普已表示，一上任後就要對加拿大、墨西哥徵收25％的關稅、對中國加徵10％的關稅。多位立委關切我三大投資方案將於2024年底屆期，是否將展延？經濟部27日在立法院經濟委員會表示，現在報院中，三大投資方案規畫展延三年，目標是吸引台商投資6,000億元。

郭智輝27日赴立法院經濟委員會報告114年度預算，民眾黨立委張啟楷表示，川普加徵關稅，台商回台投資也是一個方向，他關切三大投資方案落實率偏低。經濟部長郭智輝說，主因是缺工、招不到人。

國民黨立委楊瓊瓔質詢三大投資方案於今年底屆期，是否會展延？經濟部投資司長張銘斌表示，現規畫展延三年，目標設定6,000億元，全案現已報政院協商。

張銘斌會後受訪表示，現在三大方案是以吸引台商回台，在越南、墨西哥台商都可回台投資。

他表示，未來三大方案將開放全球台商回台投資，優惠條件爭取比照現有條件；另外台商和外商基於國民待遇，都是平等適用。

川普 關稅

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