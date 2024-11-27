快訊

又被質疑性別！林郁婷世界盃棄賽抗議 卓榮泰遺憾：政府努力確保參賽權利

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

慶祝中華隊世界冠軍 藏壽司限期2天全台分店8折優惠

川普加關稅 經長：EMS廠多在德州等地 應不會很嚴重

中央社／ 記者劉千綾台北27日電
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

美國總統當選人川普揚言對加拿大、墨西哥、中國提高關稅，經濟部長郭智輝表示，電子製造服務（EMS）可能會比較緊張，但電子製造業者大多在德州、新墨西哥州附近投資，相信業者會有因應對策，「這個命題應該不會很嚴重」，經濟部將與產業共商對策。

至於對伺服器、電動車產業衝擊程度，郭智輝則說，廠商投資地點是在墨西哥，靠近美國南部，他認為業者應該會有因應對策。

川普昨天在社群媒體發文，揚言一上任就要對鄰國加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，這是他選後就兌現關稅政見最清晰的一次表態。

多位立委今天在立法院經濟委員會質詢關切川普的經貿政策對台廠影響。郭智輝表示，川普上任後，除了進口產品關稅受影響，也會觀察匯率和利息變化，對經濟影響很大；經濟部的立場就是保護台灣廠商，無論廠商是在中國或越南設點，經濟部會協助業者貼近未來客戶市場。

在中國市場方面，郭智輝說，經濟部會先了解廠商的意願，然後協助台商離開中國，會先針對資本支出比較大業者了解他們意願；至於資本支出比較小的企業，也會協助廠商轉移陣地。

郭智輝進一步指出，經濟部會依照中國台商未來市場的導向分類，若廠商目標為中國市場，可能轉移到對中國比較友善的地區；若台商以歐美市場為導向，則協助台商前往對美國比較友善的國家投資，但目前還在討論階段。

郭智輝說，將協助台商朝向低成本化、加值化2面向發展，低成本就是未來製造要接近客戶，若業者以台灣市場為主，當然會協助廠商回台製造，若市場在其他地方，則協助業者靠近該市場；加值方面，須觀察未來趨勢，思考如何提高廠商競爭力。

郭智輝受訪表示，川普剛提出經貿政策，經濟部會與產業界人士共同討論妥適的因應方式，至於哪些產業比較容易受影響，他認為電子製造服務（EMS）應該會比較緊張，但EMS投資案大部分在德州旁邊、新墨西哥州附近，廠商都會有新的想法和布局，「這個命題應該不會很嚴重」。

川普 郭智輝 關稅

延伸閱讀

川普簽了！與白宮敲定政權交接合作 但仍拒絕FBI查新閣員身家

川普經濟團隊組建完成：哈塞特領國家經委會 葛理爾任貿易代表

川普陣營與白宮展開交接 強調過程不花納稅人血汗錢

墨西哥總統暗示 以報復關稅回應川普關稅威脅

相關新聞

關稅來了！川普對加墨及中國大陸加關稅 郭智輝指「這些廠商」影響大

美國總統當選人川普已表示，一上任後就要對加拿大、墨西哥徵收25％的關稅、對中國大陸加徵10％的關稅。經濟部長郭智輝27日...

川普加關稅 經長：EMS廠多在德州等地 應不會很嚴重

美國總統當選人川普揚言對加拿大、墨西哥、中國提高關稅，經濟部長郭智輝表示，電子製造服務（EMS）可能會比較緊張，但電子製...

川普加關稅 留得住台積電先進製程？ 經長郭智輝這麼回

晶圓代工廠台積電（2330）高雄2奈米廠提早進機，經濟部長郭智輝27日在立法院受訪表示，2奈米市場需求強烈，全球只有台積...

陳冲：川普講話是否算回事？搜尋一下「小鬼當家」看有啥故事就知道了

新世代金融基金會董事長陳冲27日以「從Taiwan Plus的川普事件談起」為題撰文指出，大家也許關心政治人物財務破產，...

川普要對加墨及中國再加徵關稅 郭智輝：EMS較緊張

美國總統當選人川普發布最新關稅課徵表態，一上任後就要對加拿大、墨西哥徵收25％的關稅、對中國加徵10％的關稅。經濟部長郭...

丁學文專欄／川普關稅狂想曲 重啟後世界將變什麼調？

美國總統當選人川普競選期間兩大政見「全面提高關稅」和「大規模遣返無證移民」，一旦付諸實行將掀起狂潮。尤其是如果關稅一次全部實施，勢必對經濟造成巨大的負面衝擊。川普2.0非常可能是通貨膨脹、借貸成本和國家債務的互相加乘，我們該怎麼看待川普2.0 可能引發的貿易大戰？貿易大戰會怎麼重啟？重啟後又會是一個什麼樣的場景？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。