川普加關稅 經長：EMS廠多在德州等地 應不會很嚴重

美國總統當選人川普揚言對加拿大、墨西哥、中國提高關稅，經濟部長郭智輝表示，電子製造服務（EMS）可能會比較緊張，但電子製造業者大多在德州、新墨西哥州附近投資，相信業者會有因應對策，「這個命題應該不會很嚴重」，經濟部將與產業共商對策。

至於對伺服器、電動車產業衝擊程度，郭智輝則說，廠商投資地點是在墨西哥，靠近美國南部，他認為業者應該會有因應對策。

川普昨天在社群媒體發文，揚言一上任就要對鄰國加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，這是他選後就兌現關稅政見最清晰的一次表態。

多位立委今天在立法院經濟委員會質詢關切川普的經貿政策對台廠影響。郭智輝表示，川普上任後，除了進口產品關稅受影響，也會觀察匯率和利息變化，對經濟影響很大；經濟部的立場就是保護台灣廠商，無論廠商是在中國或越南設點，經濟部會協助業者貼近未來客戶市場。

在中國市場方面，郭智輝說，經濟部會先了解廠商的意願，然後協助台商離開中國，會先針對資本支出比較大業者了解他們意願；至於資本支出比較小的企業，也會協助廠商轉移陣地。

郭智輝進一步指出，經濟部會依照中國台商未來市場的導向分類，若廠商目標為中國市場，可能轉移到對中國比較友善的地區；若台商以歐美市場為導向，則協助台商前往對美國比較友善的國家投資，但目前還在討論階段。

郭智輝說，將協助台商朝向低成本化、加值化2面向發展，低成本就是未來製造要接近客戶，若業者以台灣市場為主，當然會協助廠商回台製造，若市場在其他地方，則協助業者靠近該市場；加值方面，須觀察未來趨勢，思考如何提高廠商競爭力。

郭智輝受訪表示，川普剛提出經貿政策，經濟部會與產業界人士共同討論妥適的因應方式，至於哪些產業比較容易受影響，他認為電子製造服務（EMS）應該會比較緊張，但EMS投資案大部分在德州旁邊、新墨西哥州附近，廠商都會有新的想法和布局，「這個命題應該不會很嚴重」。