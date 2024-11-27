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關稅來了！川普對加墨及中國大陸加關稅 郭智輝指「這些廠商」影響大

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
美國總統當選人川普宣布，他上任第一天就會發布命令，對所有中國大陸進口商品加徵10%關稅，墨西哥與加拿大進口商品則加徵25%關稅。路透
美國總統當選人川普宣布，他上任第一天就會發布命令，對所有中國大陸進口商品加徵10%關稅，墨西哥與加拿大進口商品則加徵25%關稅。路透

美國總統當選人川普已表示，一上任後就要對加拿大、墨西哥徵收25％的關稅、對中國大陸加徵10％的關稅。經濟部長郭智輝27日在立法院經濟委員會表示，將協助台商轉移陣地。

郭智輝27日赴立法院經濟委員會報告114年度預算，多位立委關切川普揚言對加墨加徵25％，對中國大陸加徵10％關稅，對台灣產業之影響。

郭智輝表示，將根據台商目標市場導向提供協助，若是以歐美為目標市場，協助轉到歐美友善國家。他強調，經濟部協助主要有兩方向，一是低成本化，未來製造業要接近客戶；二是加值化，提高附加價值。

郭智輝提到，川普執政後，提出進口關稅外，匯率及利息產生很大變化，這些對經濟影響滿大的，經濟部保護台商，但如在中國大陸或越南的台商，經濟部都會提供協助，要看廠商的客戶否為美國，他認為，會有影響的美是以美國為目標市場之國家。

郭智輝會前受訪表示，川普的加徵關稅計畫剛剛提出來，經濟部會找業界共同討論妥適的因應方式，因為是昨天剛剛才提出，目前還沒收到產業的反應。

他認為，比較緊張的產業，應該是EMS（代工公司提供全方位的電子產品製造服務）的部分，郭智輝說，EMS大部分是在德州旁邊，即新墨西哥附近，他認為EMS產業會有一些新的想法與布局。

川普 關稅

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