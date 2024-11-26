川普首波關稅戰名單出爐 學者：美國是最後輸家

美國新任總統川普還未上任，已經宣布關稅戰首批對象，對中國大陸加徵10%、加拿大墨西哥課徵25%關稅。學者認為，加拿大、墨西哥都是美墨加自由貿易協定（USMCA）成員，川普此舉等於片面否定此項協定，而且心須有適用法案及公聽會等程序要走，川普此舉應在恫嚇，最後未必落實，但是對中國大陸則是較為不利，如果開徵關稅，對中國經濟打擊甚重。另一位學者認為，川普此舉短期可能有效，長期真正輸家卻是美國。

東海大學經濟系兼任教授邱達生分析，川普第一任開徵關稅時，都會先頒貿易法案，例如232條款是針對鋼鐵及鋁，201條款則是針對洗衣機、太陽能、電池模組，對象都是所有國家；至於301條款則是針對個別國家的仿冒問題而定。無論如何，都會先有法案，再經過公聽會程序，政策才會上路。

他說，美國是民主法治國家，如果川普第二任真的要加徵關稅，勢必也要完成相同程序，即使目前是共和黨完全執政，共和黨也未必會支持，特別是北美是美國很重要消費材供應來源，如果是針對墨西哥加稅，美國內部可能會通膨，加拿大則是主要樹材來源，美國真的要課稅嗎?何況加拿大與墨西哥與美國簽有美墨加自由協定，川普若要片面中止非同小可。

邱達生認為，加拿大並未違反301條款，墨西哥總理也已針對「去中」做出善意回應，因此川普對加拿大及墨西哥，比較像恫嚇性質，也就是先由川普公開，再就川普希望達成的目標觀察；再者中止美墨加自由貿易協定不是小事，川普最後不盡然會落實他所說的加徵關稅政策。

不過對於中國，邱達生認為落實可能性比較高，他說，雖然一旦美國加稅，中國也會立刻做出反擊，但是對中國仍比較不利，因為美國要找到替代中國的供應鏈並不難，「即使對中國加徵關稅，從川普第一任也有加稅，但未造成通膨」，反而是現在中國經濟下行階段，此舉會讓中國出口引擎進一步熄火，對中國經濟影響會很顯著。

中央大學經濟系教授吳大任認為，川普祭出首波關稅的邏輯令人不解，因為毒品處理不好，應是雙方司法與美國海關未能有效查緝，以此理由祭出貿易政策懲罰鄰近國家做法不合邏輯。

他說，川普不確定性的確很高，未來他上任後會如執行，也很難說。不過如果真的執行，對中國大陸影響最大，其中在中國的台商也會很有壓力，過去很多中資企業到墨西哥，但此次川普也透過政策阻擋，種種做法對中國經濟都是很大的挑戰。

吳大任表示，雖然短期被課關稅的國家都受害，但美國做為全球最大的消費國家，一旦美國全面防堵各國，賣回美國的產品反而變貴，美國人也會受傷害。其次，川普做法如果得罪各國，把朋友變成敵人，是否會造成各國向中國靠攏？總而言之，美國短期做法或許有些效益，但長期真正輸家是美國。